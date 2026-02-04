Cruz Beckhams brandneues Tattoo enthüllt Rockerambitionen

Cruz Beckham (20) sorgt mit einem neuen Tattoo für Aufsehen und zeigt es gleich oben ohne in seiner Instagram Story. Auf dem Schnappschuss ist über seiner Brust ein religiöses Motiv zu erkennen, das unter der Haut hervorblitzt. Direkt darüber stehen Zeilen aus John Lennons (†40) "Just Like Starting Over", die Cruz schon im vergangenen Jahr quer über seine Schultern hat stechen lassen. Der Musiker präsentierte das Foto am Montag, während seine Live-Pläne an Fahrt aufnehmen. Wo sich Cruz genau befand, verriet er nicht, doch die Botschaft war klar: neue Tinte, neue Bühne, neue Energie und an seiner Seite die Band The Breakers.

Der jüngste Sohn von Victoria Beckham (51) und David Beckham (50) arbeitet derzeit mit Hochdruck an seiner Musikkarriere. Nach den Singles "Optics" und "Lick The Toad" spielte er mehrere kleine Gigs, bevor es mit The Breakers im Februar und März auf Tour durch Großbritannien und nach Paris, Amsterdam und Berlin gehen soll. Rückenwind gibt es prominent: Luke Pritchard von The Kooks begleitet das Projekt im Studio und kommt aus dem Schwärmen nicht heraus. "Er ist brillant. Ich denke, er ist ein Rockstar, wirklich", sagte der Frontmann der Sun. Das Album klinge "authentisch" und erfrischend, aufgenommen werde so viel wie möglich live: "Er ist echt. Er will es richtig machen und sich seine Fanbase aufbauen."

Tattoos haben bei den Beckham-Brüdern Tradition. Cruz und Romeo lassen sich ihre Motive häufig bei dem Londoner Szene-Künstler Certified Letter Boy stechen. Während Romeo bereits religiöse Designs trägt, zollt Cruz mit den Lennon-Zeilen seiner Liebe zu Klassikern Tribut. Unterstützung aus der Familie war zuletzt ebenfalls spürbar: Victoria gratulierte öffentlich zur Tour-Ankündigung und zeigte sich "so stolz". Abseits der Bühne teilt Cruz in sozialen Medien gelegentlich Einblicke mit Freunden und seiner Freundin Jackie – Momente, die zeigen, wie sehr der Newcomer zwischen Proben, Reisen und Studio an einem Leben arbeitet, das Musik und enge Beziehungen zusammendenkt.

Getty Images Cruz Beckham, März 2025

Imago Cruz und Brooklyn Beckham bei der Fashion Week in Paris, 2024

Getty Images Cruz Beckham im Oktober 2025