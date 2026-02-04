Travis Kelce zerbricht Stuhl: "Taylor wird mich umbringen"

Mitten in einer entspannten Podcast-Aufnahme passiert Travis Kelce (36) ein peinlich-lustiger Crash: Während er mit seinem Bruder Jason Kelce (38) für eine neue Folge ihres Podcasts "New Heights" quatscht, lehnt sich der Football-Star am heimischen Set lässig nach hinten – und plötzlich knackt es laut. Der Stuhl gibt nach, Travis kippt rücklings aus dem Bild und landet unsanft auf dem Boden. Jason schreit erschrocken "Oh shit! Bist du okay?", bevor beide in schallendes Gelächter ausbrechen. Travis richtet sich wieder auf, flucht ein bisschen – und setzt noch einen drauf: "Wir sind okay. Taylor wird mich umbringen." Gemeint ist natürlich seine Verlobte Taylor Swift, die von dem kleinen Haushalts-Desaster offenbar besser nichts erfahren soll.

Die Szenen stammen aus einem Clip zur neuen "New Heights"-Folge, die am 4. Februar erscheint und in der sich die Brüder eigentlich auf ihren großen Super-Bowl-Ausblick mit zwei Gästen vorbereiten. Statt nüchterner Football-Analyse bekommen die Fans aber erstmal einen unfreiwilligen Slapstick-Moment geliefert. In einem früheren Podcast-Moment hatte Travis Kelce schon einmal gescherzt, Taylor Swift werde ihn "umbringen". Grund war ein versteckter Hinweis in ihrem Song "Wood", den er nicht verstand – besonders die Anspielung auf "New Heights of manhood" ging komplett an ihm vorbei und sorgte bei Swifties für Irritation. Travis nahm es gelassen und gab offen zu, dass er die versteckten Hinweise in Taylors Texten manchmal einfach nicht versteht. Trotzdem schwärmte er, er liebe "dieses Mädchen" und fühle sich geehrt, wenn sie ihn in ihren Songs erwähne.

Online feiern Fans den Sturz inzwischen als weiteren Comedy-Moment in der Beziehung von Taylor und Travis. Viele machen sich einen Spaß daraus und mutmaßen, ob der zerstörte Stuhl vielleicht ein geliebtes Vintage-Stück gewesen sein könnte – schließlich ist die Sängerin dafür bekannt, Antiquitäten und alte Möbel zu sammeln. Während Taylor beruflich weiter Vollgas gibt, sogar die Grammys schwänzt und dann doch bei einer After-Party auftaucht, konzentriert sich Travis nach dem verpassten Playoff-Einzug und den offenen Karriereplänen offenbar auf ruhigere Tage zu Hause. Die beiden wirken in der Öffentlichkeit trotz aller Hektik eingespielt: Sie lachen über peinliche Momente, nehmen sich selbst nicht zu ernst und gönnen sich offenbar auch im Wohnzimmer den ein oder anderen chaotischen, aber liebevollen Alltagsschnappschuss – inklusive zusammenbrechendem Stuhl.

Getty Images Travis Kelce bei der American Century Championship 2025 in Stateline

Getty Images Jason Kelce und Travis Kelce, Juli 2024

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift im Juni 2025 in Florida