Diese Stars und Sternchen ziehen schon bald ins walisische TV-Schloss ein! In diesem Jahr findet das britische Dschungelcamp aufgrund der aktuellen Gesundheitslage nicht in Australien, sondern auf einer Gruselburg in Großbritannien statt. Für die Kandidaten wird es somit ein Abenteuer der ganz besonderen Art, da völlig unbekannte Räumlichkeiten und Aufgaben auf sie warten. Doch welche UK-Promis wagen eigentlich die Reise ins Ungewisse?

Wie Daily Mail berichtet, stehen die diesjährigen Dschungelcamp-Teilnehmer nun endlich fest. Neben den Schauspielern Beverley Callard, Jessica Plummer und Shane Richie wird auch der Strictly Come Dancing-Tänzer AJ Pritchard (26) in das Schloss einziehen. In den dunkeln Gemäuern werden die vier außerdem auf die Moderatoren Vernon Kay, Victoria Derbyshire, Jordan North und Giovanna Fletcher (35) als treffen. Auch in diesem Jahr werden sich die Kandidaten vermutlich nicht nur ekligen Spielen stellen, sondern müssen sich auch von ihrer sportlichen Seite zeigen. Dabei dürften Langläufer Sir Mo Farah und Paralympics-Star Hollie Arnold besonders gut abschneiden.

Von allen Cast-Mitgliedern soll Mo für seine Dschungelcamp-Teilnahme mit umgerechnet über 330.000 Euro die höchste Gage bekommen. Gegenüber dem Sender ITV erklärt er bezüglich seiner Entscheidung, bei der Show dabei zu sein: "Ich habe es im Fernsehen gesehen und mir gedacht, dass ich mich gerne selbst herausfordern und sehen möchte, wie weit ich es schaffe – das ist der Grund."

Instagram / beverleycallard Beverley Callard, 2020

Getty Images AJ Pritchard, Tänzer

Getty Images Sir Mo Farah, Läufer

Getty Images Vernon Kay im November 2018

Getty Images Jessica Plummer bei den British Soap Awards 2019

Getty Images Shane Richie, Schauspieler

Getty Images Victoria Derbyshire im Oktober 2018 in London

Instagram / jordannorth1 Jordan North, Moderator

Getty Images Hollie Arnold, 2019

Getty Images Giovanna Fletcher im Februar 2017 in London

