Afterparty: Zeigt sich Lorde hier mit ihrem neuen Freund?

Großer Auftritt nach der großen Show: Lorde (29) ließ sich am Sonntagabend in West Hollywood bei Justin Biebers (31) Grammys-Afterparty blicken – und sie kam nicht allein. An ihrer Seite: Produzent Jim-E Stack, mit dem die Sängerin seit Monaten in Verbindung gebracht wird. Im Bird Streets Club zeigten sich die beiden entspannt und gut gelaunt. Lorde trug, wie Bilder zeigen, die Just Jared vorliegen, eine locker geknöpfte weiße Bluse über einem funkelnden BH und kombinierte dazu eine graue Hose. Jim-E wählte ein dunkelgraues Hemd zu schwarzen Hosen. Die Begegnung heizt die Gerüchteküche weiter an, denn das Duo wurde zuletzt immer wieder gemeinsam gesichtet.

Schon wenige Tage zuvor tauchten Lorde und Jim-E bei der Afterparty zur Premiere von Charli XCXs (33) Film "The Moment" auf. Und bereits im Sommer 2025 kursierten Fotos, die die beiden Arm in Arm bei der Ankunft in London zeigen sollen. Für zusätzlichen Wirbel sorgte später ein TikTok von Sängerin Kacy Hill, der Ex-Freundin von Jim-E. Ohne Namen zu nennen, warf sie ihrem früheren Partner vor, eine langjährige Beziehung beendet zu haben, während er an einem Album mit einer anderen Künstlerin arbeitete, und anschließend mit dieser zusammengekommen zu sein. Dass sie dabei einen Song von Lorde verwendete, ließ die Fans eins und eins zusammenzählen. Lorde selbst hält sich zu ihrem Beziehungsstatus bedeckt und hat die Spekulationen bisher nicht kommentiert.

Privat blickt die Musikerin auf bewegte Monate zurück. In einem Interview mit Rolling Stone hatte Lorde im vergangenen Jahr offengelegt, eine Trennung hinter sich zu haben und diesen Abschnitt als schmerzhaft, zugleich aber respektvoll beschrieben. Seitdem meidet die Sängerin große Einblicke in ihr Liebesleben und taucht lieber in die Arbeit ein – sei es im Studio oder bei ausgewählten öffentlichen Auftritten. Die Neuseeländerin schätzt Ruhe und Nähe im kleinen Kreis, pflegt enge Freundschaften in der Szene und folgt gern der eigenen Intuition, statt laut über Privates zu sprechen.

Anzeige Anzeige

ActionPress / Backgrid Lorde, Sängerin

Anzeige Anzeige

Imago Lorde und Jim E-Stack bei einem Konzert beim Glastonbury Festival, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Lorde bei der LACMA Art+Film Gala 2025 in Los Angeles

Anzeige