Khloé Kardashian gewährt süßen Einblick in Kylies Beziehung

Khloé Kardashian (41) hat in ihrem Podcast "Khloé in Wonderland" einen seltenen Blick hinter die Kulissen der superscheuen Liebe von Kylie Jenner (28) und Timothée Chalamet (30) gewährt. Im Gespräch mit Kim Kardashian (45) erzählte die Reality-Ikone von einem privaten Familiendinner in Malibu, nur zwölf Plätze am Tisch, intime Stimmung, viel Gelächter. Kim lobte Kylies Ausdauer und staunte: "Ich war so stolz auf Kylie, normalerweise ist sie die Erste, die geht, aber sie blieb bis 1:30 Uhr morgens. Sie war die Erste dort und die Letzte, die ging; das war irre." Khloé legte nach und verriet, dass auch Timothée dabei war – und wie die Familie ihn nennt. "Sie und Timmy, sie hatten die beste Zeit!", plauderte sie aus.

Der Auftritt des Schauspielers passt zu den jüngsten öffentlichen Momenten des Paares in der Award-Saison. Bei den Golden Globes nannte Timothée Kylie in seiner Dankesrede seine "Partnerin", erklärte, er liebe sie, und bedankte sich für ihren Rückhalt. Auch bei den Critics’ Choice Awards fand er ähnliche Worte und würdigte den Support der Unternehmerin. Timothées Mutter Nicole Flender teilte nach seinem Sieg ein Video auf Instagram: "Mein Sohn hat gerade den Critics’ Choice Award als bester Schauspieler gewonnen!!", schrieb sie. Kris Jenner (70) kommentierte prompt: "So aufregend!!!!!!!" Dass Timothée inzwischen im engsten Kreis angekommen ist, zeigte sich schon an einem Detail zu Weihnachten: Sein Name prangte auf dem legendären Lebkuchenhaus der Kardashians – zwischen den Kindern und Enkelkindern des Clans.

Kylie beschreibt sich selbst gern als eher introvertiert. Umso bemerkenswerter wirkt, wie gelöst sie an diesem Familienabend gewesen sein soll, ganz ohne großes Blitzlichtgewitter. Die Unternehmerin genießt rare, ruhige Stunden mit den Liebsten, während sie beruflich an Beauty-Projekten feilt und ihre Zeit zwischen Kindern und Karriere aufteilt. Timothée zeigt sich derweil familiär nahbar: Seine enge Bindung zu Mutter Nicole ist seit Jahren sichtbar, von gemeinsamen Premieren bis zu liebevollen Online-Grüßen. Im Kardashian-Kosmos hat er schnell eine vertraute Rolle eingenommen – samt Spitznamen, Insider-Gekicher am Esstisch und langen Gesprächen, die bis nach Mitternacht dauern. So bleibt ihr Miteinander zwar privat, aber mit kleinen, warmen Signalen, die zeigen, wie selbstverständlich beide im jeweiligen Umfeld angekommen sind.

Imago Kylie Jenner und Timothée Chalamet beim Fototermin der 70. David di Donatello in den Cinecittà Studios, Rom, 7. Mai 2025

Getty Images Die Schwestern Kendall Jenner, Khloé Kardashian und Kylie Jenner

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner, Mai 2025