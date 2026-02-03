Schlangen-Trophäe: Streit zwischen Samira und Eva eskaliert

Im Dschungelcamp fliegen erneut die Fetzen: Samira Yavuz (32) und Evanthia Benetatou (33) geraten beim Verteilen der Tierfiguren heftig aneinander. Als Samira Eva die Schlange zuordnet, betont sie dies mit einer persönlichen Begründung, die bei Eva auf heftige Gegenwehr stößt. Ariel erhitzt die Gemüter zusätzlich, als sie auf eine Instagram-Nachricht anspielt, die Samira auf ihr Kissen gedruckt hat. "Wollen wir das Kissen noch mal holen?", stichelt sie. Eva rechtfertigt die Nachricht mit ihrem schlechten Gewissen: "Das Kissen zeigt mich und mein schlechtes Gewissen. Mir wurde nie die Frage gestellt, warum hast du das geschrieben." Doch bei Samira findet sie keine Gnade. "Dir tut wahrscheinlich gar nicht leid, was du gemacht hast, sondern dir tut leid, dass du jetzt hier in diesem Scheißnest sitzt", wirft sie Eva unversöhnlich vor, und der Streit eskaliert lautstark.

Selbst Evas leises "Es tut mir leid" kann die Situation nicht entschärfen. Die Stimmen überschlagen sich: Samira schreit, sie könne keinen Punkt setzen, Eva wirft ihr vor, zu provozieren, Samira kontert, genau das sei der Sinn der Show. Als Eva sagt: "Es ist deine Ehe!", reagiert Samira eisig: Es gebe "eine ganze Liste" von Frauen, Eva sei nur ein Teil davon. Die angespannte Lage im Camp entspannt sich erst, als Simone Ballack (49) das Wort ergreift. Sie erklärt, dass es nichts bringe, sich an vergangenes Unrecht und untreue Männer zu klammern: "Es bringt nichts. Ein Mann, der nicht bei seiner Frau bleiben möchte, den wirst du nicht halten." Aus eigener Erfahrung gibt sie Samira zugleich Mut, das "Schneckenhaus" zu verlassen und selbstbewusst nach vorne zu blicken.

Schon zuvor hatte die scheinbar harmlose Aufgabe den Zündstoff zwischen den Promis noch weiter angeheizt. Teamchef Hardy Krüger jr. (57) brachte aus dem Dschungeltelefon ein Tablett mit verschiedenen Mini-Tieren ins Camp – darunter Papagei, Esel, Maus, Fuchs, Faultier und Schlange. Reihum durfte jeder ein Tier auswählen und es einer anderen Person zuordnen. Ariel legte los und überreichte Hardy mit spitzer Zunge das Faultier. "Das ist ein Faultier, weil du den ganzen Tag nichts machst. Du denkst, du bist Hardy, du bist seit Jahren im Business, du hast eine Fanbase im Rücken und kannst hier einfach den ganzen Tag rumliegen", stichelte die Reality-TV-Bekanntheit. Eva wählte als Nächstes den Esel für Simone, die das schelmisch aufnahm und lachend meinte, sie habe sich schon immer einen Esel gewünscht.

Anzeige Anzeige

RTL Stephen Dürr und Samira Yavuz, Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Eva Benetatou, Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Simone Ballack und Samira Yavuz, Dschungelcamp 2026