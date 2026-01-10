Nimmt Simone Ballack Andenken an Sohn mit ins Dschungelcamp?

Simone Ballack (49) wird in wenigen Wochen ins Dschungelcamp einziehen. Bis dahin muss sie eine besondere Entscheidung treffen: Soll sie als Luxusgegenstand ein Schmuckstück mit der Asche ihres verstorbenen Sohnes Emilio mit nach Australien nehmen? "Ich bin noch unschlüssig", erklärte Simone der Abendzeitung. Ihr Sohn Emilio, den sie mit Ex-Mann Michael Ballack (49) hat, war im August 2021 im Alter von nur 18 Jahren durch einen Unfall verstorben.

Der wertvolle Anhänger hat für Simone eine immense Bedeutung, weshalb die Idee, ihn als Luxusgegenstand ins Camp mitzunehmen, mit gemischten Gefühlen einhergeht. "Dieses einmalige Schmuckstück hat einen riesengroßen emotionalen Wert für mich und ich würde den Anhänger niemals in fremde Hände geben", erläuterte sie. Im Dschungelcamp könnten Luxusartikel jedoch nach Regelverstößen von den Organisatoren konfisziert werden. Daher hadert Simone noch damit, ob sie das Schmuckstück tatsächlich einpacken soll. Auch die Frage danach, ob sie im Camp über den tragischen Verlust ihres Sohnes sprechen wird, ließ Simone offen: "Ich nehme mir das nicht fix vor und es hat für mich keine Priorität." Sollte das Thema im Camp jedoch aufkommen, sei sie darauf vorbereitet.

Nach dem tragischen Verlust von Emilio hat Simone in der Vergangenheit immer wieder offen über ihre Trauer gesprochen. Für sie ist es ein Weg, mit dem Schmerz umzugehen und die Erinnerung an ihren Sohn zu bewahren. Die TV-Bekanntheit hatte sich in den letzten Jahren neben ihrer Teilnahme an verschiedenen Reality-Formaten vor allem auf ihre Familie fokussiert. In Interviews sprach Simone liebevoll auch über ihre beiden anderen Söhne und die enge Bindung innerhalb der Familie. Ihre Teilnahme am Dschungelcamp wird sicherlich nicht nur eine körperliche, sondern auch eine emotionale Herausforderung für die dreifache Mutter. Die 19. Staffel der RTL-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" startet am 23. Januar.

RTL Simone Ballack, Dschungelcamp-Teilnehmerin

Instagram / simoneballack Simone Ballack mit ihren drei Söhnen Louis, Emilio und Jordi

RTL Die Dschungelcamp-Kandidaten 2026