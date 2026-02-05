So geht es Evanthia Benetatou nach ihrem Dschungelcamp-Exit

Für Evanthia Benetatou (33) ist der Traum der Dschungelkönigin geplatzt. An Tag 13 musste die Reality-Bekanntheit ihre Pritsche räumen und das Dschungelcamp verlassen. Bei einer Pressekonferenz, auf der auch Promiflash anwesend war, berichtet die Mutter eines Sohnes, wie es ihr nach ihrem Exit geht: "Mir geht es gut und ich bin zurück in der australischen Freiheit." Auf die Frage, ob sie über ihr Show-Aus enttäuscht sei, antwortete sie: "Ich bin mit einem weinenden und einem lachenden Auge gegangen. Einerseits hätte ich natürlich gerne weiter gekämpft und weiter gezeigt, dass ich das Zeug zum Sieg habe. Und andererseits bin ich aber auch froh, diesem Druck nicht mehr ausgesetzt zu sein und bin irgendwo erleichtert."

In ihren ersten Worten nach dem Abschied zeichnet Eva ein nüchternes Bild der Gründe. "Ich glaube, ich habe einfach nicht genügend Anrufe gehabt", erklärt sie im Beisein von Promiflash. Zudem habe es "vielleicht auch bestimmte Missverständnisse im Raum" gegeben, die sie nicht ändern könne. Zurück in der Zivilisation möchte die 33-Jährige vor allem Haare waschen und sich duschen. "Meine Freundin in den Arm nehmen, mein Kind anzurufen, an allererster Stelle, wenn er wach ist", zählt Eva weiter auf.

Viele Zuschauer hatten offenbar schon auf Evas Auszug gewartet. Unter einem Instagram-Post der Sendung häuften sich begeisterte Kommentare. "Endlich die große Erlösung, vielen Dank", schrieb ein User. Andere meinten: "Das war schon längst überfällig." Auch Walentina Doronina (25) freute sich öffentlich über Evas Exit und kommentierte: "Gott sei Dank." Die Reaktionen im Netz waren eindeutig, viele User schienen erleichtert. Doch auch nach dem Auszug gingen die Diskussionen unter den Fans weiter. Ein Nutzer schrieb: "Endlich keine 'Arme-Eva-Plattform' mehr." Andere verabschiedeten Eva mit Sprüchen wie: "Nun kann Eva ihre Opferrolle außerhalb des Dschungelcamps fortführen. Bye bye Eva."

Anzeige Anzeige

RTL Eva Benetatou, Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Evanthia Benetatou, Dschungelcamp-Teilnehmerin 2026

Anzeige Anzeige

RTL Eva Benetatou im Dschungelcamp 2026