Dschungel-Star Hardy Krüger verliert im Meer seinen Ehering

Dramatische Wendung im Liebesglück von Hardy Krüger jr. (57) und seiner Frau Alice: Kaum hat der Schauspieler das Dschungelcamp verlassen, kommt es am Strand zum emotionalen Wiedersehen. "Ich habe dich so vermisst. Das war so schrecklich", so Hardy laut RTL. Nach 14 Tagen Trennung fällt sich das Paar am Meer in die Arme, Tränen fließen, Küsse werden ausgetauscht. Dann der große Moment: Alice steckt Hardy feierlich den Ehering an, den er vor dem Einzug ins Camp sicherheitshalber bei ihr gelassen hatte. Mit den Worten "Willst du mich heiraten?" macht sie die romantische Geste perfekt. Doch kurz darauf springt Hardy ins Meer, will die neugewonnene Freiheit genießen – und verliert ausgerechnet in den Wellen den frisch aufgesteckten Ring.

Die RTL-Kameras halten fest, wie sich der romantische Augenblick in Sekunden in einen Schockmoment verwandelt. Während Hardy noch im Wasser planscht – nach der Dschungelzeit mit wenig Hygiene absolut verständlich – bemerkt Alice, dass etwas fehlt. "Dein Ring... Ich hab es gesagt. Er ist weg", ruft sie ihrem Mann hinterher. Durch die rund sieben Kilo, die der TV-Star dank viel Reis und Bohnen bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" verloren hat, scheint der Ring deutlich lockerer gesessen zu haben. In der aufgewühlten Brandung hat das Schmuckstück daher keine Chance und verschwindet im Meer. Später, im Hotel Imperial, wo die ausgeschiedenen Stars und ihre Begleiter residieren, schwankt Alice zwischen Lachen und Fassungslosigkeit, als sie der RTL-Kamera den Vorfall schildert.

Hardy und seine Frau Alice scheinen das Drama mit Humor zu nehmen, was einmal mehr die Stärke ihrer Beziehung zeigt. Das Paar hatte die Zeit der getrennten Wege sichtlich schwer genommen. Hardy zeigte sich im Camp als einfühlsamer und teamorientierter Teilnehmer, während Alice ihn aus der Ferne unterstützte. Ihre Wiedervereinigung am Strand, auch wenn sie nicht ohne Turbulenzen verlief, spiegelte ihre emotionale Verbundenheit auf rührende Weise wider. Es bleibt abzuwarten, ob und wie das verlorene Schmuckstück ersetzt wird – die Hauptsache ist jedoch, dass die beiden nach entbehrungsreichen Tagen im Camp wieder zusammen sind. Während die anderen Camper um die begehrte Krone kämpfen, genießen Hardy und Alice die verbliebene Zeit in Australien.

Anzeige Anzeige

RTL Dschungelcamp-Kandidat Hardy Krüger jr., 2026

Anzeige Anzeige

RTL Hardy Krüger jr. und Simone Ballack im Dschungelcamp-Lager

Anzeige Anzeige

Getty Images Alice Krüger und Hardy Krüger Jr. beim 28. Leipziger Opernball in Leipzig