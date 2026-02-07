"Nervig": Dschungel-Fans können Simone nicht mehr ertragen

Simone Ballack (49) sorgt im Dschungelcamp weiter für Zündstoff: Die dreifache Mutter hat es zwar unter die Top fünf geschafft, doch ihr Verhalten im Camp bringt viele Zuschauer gegen sie auf. Vor allem ihre anhaltenden Auseinandersetzungen mit Gil Ofarim (43) rund um dessen Davidstern-Eklat lassen die Stimmung im Netz kippen. Unter einem aktuellen Instagram-Post des Formats entladen sich die Emotionen: Fans nennen Simone "nervig", monieren, sie halte ständig die gleichen Diskussionen am Laufen – und fordern, dass sie als Nächste das Camp verlassen soll. "Boah, ist doch mal gut. Jeden Tag die gleiche Diskussion. Simone – und tschüss", heißt es. Einige gehen sogar so weit, sie gleich im Doppelpack mit Mitcamperin Samira Yavuz (32) rauswählen zu wollen.

In den Kommentaren zeichnen die User ein deutliches Bild: Vielen ist Simones Fokus auf ihre eigene Leistung ein Dorn im Auge. "Glaubt Simone eigentlich, dass es uns nicht auffallen würde, wie sie permanent versucht, ihre eigene Leistung hervorzuheben?", fragt ein Fan öffentlich. Andere Zuschauer stören sich daran, dass Simone immer wieder auf Gil herumhackt und den Skandal um den Davidstern ins Zentrum der Gespräche rückt, statt neue Themen einzubringen. "Ich kann es nicht verstehen – warum hacken jetzt auch noch Patrick und Simone auf Gil rum?! Hoffentlich fliegt Simone raus", schreibt ein User. Eine ehemalige Unterstützerin zeigt sich besonders enttäuscht: "Sie war meine Favoritin, aber jetzt hoffe ich, dass sie rausfliegt – und sie kann direkt Samira mitnehmen."

Auch an Tag 16 kochte die Stimmung wieder hoch. Während der Nachtwache am Lagerfeuer kamen Simone und Hubert Fella (58) auf die Zuschauerlieblinge zu sprechen. Hubert gestand offen, er habe mittlerweile den Überblick verloren, wer bei den Zuschauern tatsächlich vorne liegt. Simone konnte über Gils Beliebtheit nur den Kopf schütteln. "Kapiert kein Mensch!", wetterte die 49-Jährige energisch. Der Gedanke, dass Gil vielleicht sogar das Camp gewinnen könnte, stieß ihr bitter auf: "Ich kann alles akzeptieren, nur das nicht." Hubert sah im Dschungeltelefon klar: "Gil ist immer noch hier. Das ist unfair. Alle Camp-Mitbewohner sagen das, aber er hat wohl eine Fanbase."

RTL Simone Ballack im Dschungelcamp 2026

RTL Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026

RTL Gil Ofarim und Hubert Fella im Dschungelcamp 2026