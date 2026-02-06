So viel hat Hardy Krüger Jr. im Dschungelcamp abgenommen

Hardy Krüger jr. (57) hat das Dschungelcamp hinter sich gelassen und direkt danach vor der Presse Bilanz gezogen – bei einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war. Der Schauspieler erzählte, was die Wochen in der Wildnis mit ihm gemacht haben, und nannte dabei eine konkrete Zahl: "Ich habe siebeneinhalb Kilo abgenommen, tatsächlich." Der Exit liegt unmittelbar hinter ihm – erst gestern Abend endete für Hardy die Zeit bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!".

Neben der Gewichtsangabe sprach Hardy über das, was nach den eintönigen und limitierten Rationen jetzt ganz oben auf seiner Wunschliste steht. "Auf alles, wirklich auf alles – bloß keine Bohnen und kein Reis", stellte er gegenüber Promiflash klar. Die Strapazen im Camp hatten offenbar ihren Tribut gefordert: wenig Kalorien, viel Anspannung, dazu Tagesabläufe, die von Prüfungen, Lagerfeuer und kurzen Nächten bestimmt sind. Dass der Körper in so einem Setting schnell reagiert, zeigte seine Waage schonungslos. Der Schauspieler wirkte erleichtert, wieder über Genuss statt über Rationen sprechen zu können, und machte keinen Hehl daraus, dass die Rückkehr ins normale Leben vor allem durch den Magen gehen wird.

Abseits der nackten Zahlen hatte Hardys Zeit im Camp zuletzt auch die Dynamik innerhalb der Gruppe geprägt. Einzelne Mitstreiterinnen zweifelten offen daran, wie präsent der Schauspieler im Alltag des Lagers gewesen sei, und störten sich an seinem zurückhaltenden Auftreten. Solche Spannungen gehören im Dschungel fast schon zur Ritualpflege, bleiben aber für die Betroffenen nicht ohne Nachhall. Hardy, der privat gerne die Natur sucht und in Interviews immer wieder seine Ruhephasen betont, zog im Camp häufiger die leisen Töne vor. Nach dem Auszug dürften jetzt vertraute Routinen warten: Kontakt zur Familie, ein fester Tisch statt Lagerfeuer, dazu hoffentlich genau das, worauf er sich so sehr freut – ein Teller ohne Bohnen und ohne Reis.

RTL Hardy Krüger jr. nach seinem Dschungelcamp-Exit

RTL Hardy Krüger jr., Dschungelcamp-Kandidat 2026

Imago Hardy Krüger jr. bei der Abreise der Dschungelcamp-Kandidaten am Flughafen Frankfurt am Main, 16.01.2026

