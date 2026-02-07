Legendäre Prüfung: Die Dschungelcamper holen alle Sterne

Im Halbfinale des Dschungelcamps hieß es: Hoch die Rampe und Sterne sichern! Bei der Kultprüfung "Creek der Sterne", die in diesem Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum feiert, traten die fünf verbliebenen Stars gemeinsam an – und lieferten. Auf der berüchtigten Hangstrecke sortierten sie unter orkanartigem Wind, glitschigem Schaum, fiesem Schleim und tosenden Wassermassen ihre Sterne auf die vorgegebenen Positionen. Die Reihenfolge legte die Produktion fest: Unten begann Hubert Fella (58), darüber warteten Simone Ballack (49) und Gil Ofarim (43), dann kletterte Samira Yavuz (32), ganz oben hielt Patrick Romer (30) die Stellung. "Der Weg ins Finale führt fast immer mit viel Spaß über diese Rampe hier", rief Sonja Zietlow (57) zum Start. Und dann begann die Wasserschlacht ihres Lebens.

Die Mechanik der Prüfung ist einfach – und gnadenlos: Jeder bringt seinen Stern an den Platz, niemand darf vor dem Countdown loslassen, Teamarbeit ist Pflicht. Kaum hatten Hubert und Simone die ersten Sterne eingeordnet, schoben Gil und Samira nach, während Patrick ganz oben um Halt kämpfte. Eine Riesenwelle fegte sie zum ersten Mal nach unten, dann noch eine – und wieder flogen Sterne, rutschten Körper, wurden Positionen neu verteilt. "Es wird Zeit, aus Campern Helden zu machen. Startet die Maschinen", peitschte Jan Köppen (42) den Einsatz an, als die Bälle in Hüfthöhe gegen die Gruppe prallten. Mehrfach rotierten die Rollen, bis die Fünf auf ihren Plätzen verharrten. Der finale Countdown lief: "10, 9, 8 … 1". Geschafft – fünf Sterne! Jan jubelte: "Zum ersten Mal 2026 volle Punktzahl in einer Dschungelprüfung", und schickte ein fröhliches "Happy Birthday, Creek der Sterne" hinterher.

Schon im vergangenen Jahr war die Dschungelprüfung "Creek der Sterne" ein echtes Highlight – und ebenfalls ein voller Erfolg. Damals kämpften Lilly Becker (49), Alessia Herren (24), Edith Stehfest (30), Timur Ülker (36) und Pierre Sanoussi-Bliss (63) mit vereinten Kräften gegen die Wasserfluten. Für die Gruppe lief nicht alles rund: Lilly verlor einen Stern, Alessia lief zur falschen Position und ließ dabei auch einen Stern fallen. Moderator Jan kommentierte mit einem Augenzwinkern: "Alessia macht das super." Timur hatte mit der rutschigen Plane und heftigen Wasserstößen zu kämpfen. Der 42-Jährige konnte sich das Lachen nicht verkneifen und rief: "Leg dich doch hin, Timur! Der macht Show, das ist doch Show." Am Ende zahlte sich das Durchhaltevermögen aus – fünf Sterne, voller Jubel.

RTL Die Dschungel-Stars vor der Dschungelprüfung, 2026

RTL Patrick Romer in der "Creek der Sterne"-Dschungelprüfung, 2026

RTL Die Dschungelcamper nach der Prüfung "Creek der Sterne", 2026

