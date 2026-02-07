Gil ist noch Dschungelcamp: Simone fühlt sich "vera*scht"

Feurige Nachtwache an Tag 16 im Dschungelcamp: Simone Ballack (49) und Hubert Fella (58) halten am Lagerfeuer die Augen offen – und die Zungen spitz. Während die Sterne über dem Camp stehen, fragt sich das Duo, wer bei den Zuschauern wirklich vorne liegt. Hubert seufzt, den Überblick verliere man schnell. Simone wirft einen Blick hinüber zu Gil Ofarims (43) Schlafplatz und schüttelt den Kopf. "Deswegen, kapiert kein Mensch!", zischt sie und legt nach, sie würde sich "verarscht" fühlen, sollte Gil am Ende sogar gewinnen. Hubert ergänzt später im Dschungeltelefon: "Gil ist immer noch hier. Das ist unfair. Alle Camp-Mitbewohner sagen das, aber er hat wohl eine Fanbase." Simone macht klar: "Ich kann alles akzeptieren, nur das nicht."

Nach der scharfen Bemerkung folgt die sanfte Würdigung: Im Dschungeltelefon findet Hubert warme Worte für Simone. Die 49-Jährige sei "tough", habe "alles gegeben", am Herd überzeugt und zwischendurch "die Führung in der Hand" behalten. Als sie wieder am Feuer sitzen, rutscht das Gespräch in eine persönliche Richtung. Simone spricht über ihr öffentliches Image und zeigt sich sichtlich frustriert: "Ich finanziere mich seit 14 Jahren alleine. Ich bin gar nicht daheim, sondern in Italien und arbeite für meine Kohle." Außerdem fügt sie im Dschungeltelefon hinzu: "Ich mag das nicht, wenn mich jemand auf eine Spielerfrau reduziert."

Dann kippt die Stimmung ins Nachdenkliche. Hubert starrt in die Glut und wird auf einmal still. "Das Ding sieht aus wie ein trauriger Hund. Jeden Abend sehe ich irgendetwas in dem Feuer", sagt er leise. Im Dschungeltelefon brechen bei dem TV-Star schließlich die Emotionen durch: Er erzählt, dass genau an diesem Tag der erste Todestag seiner kleinen Malteserhündin Joys ist und er das Funkeln der Flammen als Zeichen von ihr sieht. Unter Tränen schickt Hubert "einen dicken Kuss und liebe Grüße" zu seiner Joys. Seine Worte machen deutlich, wie eng die Bindung zu dem Vierbeiner war und wie sehr ihn der Verlust bis heute begleitet.

RTL Simone Ballack, Dschungelcamp 2026

RTL Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026

RTL Hubert Fella, Dschungelcamp 2026

