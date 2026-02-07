Sänger von 3 Doors Down: Brad Arnold stirbt nach Krebskampf

Die Rockwelt trauert: Brad Arnold ist im Alter von 47 Jahren gestorben. Der Frontmann von 3 Doors Down ist am Samstag, dem 7. Februar, "im Schlaf nach seinem tapferen Kampf gegen Krebs" friedlich verstorben, teilten seine Bandkollegen mit, wie hello! berichtet. An seiner Seite waren Ehefrau Jennifer und seine Familie. Die Nachricht verbreitete die Band in einem emotionalen Statement, das die enge Verbundenheit innerhalb der Gruppe und den Verlust für Fans weltweit spürbar machte. Brad war das Gesicht hinter Welthits wie "Kryptonite" – ein Song, der eine ganze Generation geprägt hat und den er als Teenager im Matheunterricht schrieb.

Weiter heißt es in dem Statement: "Vor allem war er ein hingebungsvoller Ehemann für Jennifer, und seine Freundlichkeit, sein Humor und seine Großzügigkeit berührten jeden, der das Glück hatte, ihn zu kennen." Die Band landete mit "Kryptonite" einen frühen Charts-Erfolg und wurde für einen Grammy nominiert. Das Debütalbum "The Better Life" erschien am 8. Februar 2000 und gehörte zu den meistverkauften Platten jenes Jahres. Es folgten Radio-Dauerbrenner wie "When I’m Gone" und "Here Without You".

Schon im Mai des vergangenen Jahres hatte Brad seine Fans in einem bewegenden Instagram-Video über seine Krankheit informiert und schwere Nachrichten verkündet. "Ich habe nicht so gute Nachrichten für euch", erklärte der Musiker damals mit Tränen in den Augen. Offen schilderte er, dass bei ihm Nierenkrebs im Endstadium diagnostiziert worden sei und der Krebs bereits seine Lunge befallen habe. Trotzdem zeigte sich der Sänger kämpferisch und gab sich zuversichtlich. "Ich habe keine Angst und fürchte mich nicht vor dem, was kommt", sagte Brad. Sein starker Glaube half ihm, Hoffnung zu bewahren: "Ich bin sicher, dass meine Zeit noch nicht gekommen ist, auch wenn ich jetzt kämpfen muss."

Getty Images Brad Arnold, Sänger der Band 3 Doors Down

Getty Images Die Band 3 Doors Down im Jahr 2005

Getty Images Brad Arnold, Sänger der Band 3 Doors Down

