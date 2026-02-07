Steht Justin Timberlake und Jessicas Ehe vor dem Aus?

Justin Timberlake (45) und Jessica Biel (43) sollen vor einer Zerreißprobe stehen – das behauptet zumindest das US-Portal RadarOnline und beruft sich auf einen Insider. Demnach hänge die Ehe der Schauspielerin und des Sängers am seidenen Faden. "Sie führen im Grunde genommen getrennte Leben und das merkt man ihnen auch an", so die Quelle. Auslöser und Begleitmusik der Gerüchte: Justins Sufffahrt in den Hamptons, eine Tour mit Pannenmomenten und auffällige Spannungen abseits der Bühne. Gleichzeitig soll Jessica ihren Alltag stark um eigene Projekte organisieren, während Justin versucht, die Beziehung wieder ins Laufen zu bringen. Der Zeitpunkt ist brisant, denn hinter den Kulissen soll sich "emotional etwas verschoben" haben – so schildert es die Klatschplattform Deuxmoi.

RadarOnline zitiert einen Nahestehenden mit eindringlichen Worten: "Alle um sie herum sehen, dass die Ehe nicht funktioniert." Beide hätten sich über die Zeit in getrennte Bahnen bewegt, heißt es, so sehr, dass es auch Außenstehenden auffalle. Jessica sei so fokussiert auf Familie, Freundeskreis und Karriere, dass Justin "wie ein Nachgedanke" wirke, berichtet die Quelle. Zugleich wird eingeräumt, dass diese Distanz nicht aus dem Nichts komme: "Es ist kein Geheimnis, dass sie über die Jahre viel geschluckt hat", so der Insider. Trotz Gesprächen und professioneller Hilfe sei das Vertrauen schwer angeschlagen. "Justin hat sich sehr bemüht, aber jetzt will er, dass es sich organisch fügt", lautet eine weitere Passage. Freunde von Jessica drängten demnach auf Klarheit: entweder ein Neuanfang mit vollem Einsatz – oder ein Schlussstrich.

Abseits der Schlagzeilen haben Justin und Jessica sich in den vergangenen Jahren ein gemeinsames Leben mit zwei Söhnen aufgebaut, das häufig zwischen Filmsets, Studios, Tourbussen und Familienalltag pendelte. Jessica hat sich mit ihrer Produktionsfirma Iron Ocean Productions als Macherin im Hintergrund etabliert und investiert viel Zeit in Serienprojekte und Dreharbeiten, während Justin zwischen Musik, Schauspieljobs und geschäftlichen Engagements hin- und herwechselt. Zuletzt hatte sich der Sänger jedoch wegen seiner Lyme-Borreliose-Erkrankung zurückgezogen. In Interviews schwärmten beide immer wieder von ihrem Familienleben und davon, wie sehr sie es genießen, mit den Kindern Zeit fernab des Rampenlichts zu verbringen. Wie sie privat mit der aktuellen Belastung umgehen, kommentieren die beiden bisher nicht.

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake bei einer Premiere in Los Angeles

Instagram / justintimberlake Justin Timberlake mit seinen Söhnen Silas und Phineas, Juni 2025

Instagram / jessicabiel Jessica Biel und Justin Timberlake im Juni 2024