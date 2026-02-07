Wegen Brief: Gil Ofarim denkt kurz an Dschungelcamp-Abbruch

Ein gefühlsgeladener Abend bescherte den Kandidaten des Dschungelcamps einen besonderen Moment: Briefe von ihren Liebsten erreichten das Lager und lösten starke Emotionen aus. Insbesondere Gil Ofarim (43) zeigte sich sichtlich bewegt. Am Lagerfeuer rang er mit seinen Gefühlen und flüsterte zu den anderen: "Ich bin so kurz davor, den Satz zu sagen. So kurz davor." Später im Dschungeltelefon kämpfte er mit der Fassung und brachte nur mit zitternder Stimme hervor: "Papa kommt bald nach Hause." Seine Worte spiegelten die Sehnsucht und die Liebe zu seiner Familie wider.

Auch für die anderen Teilnehmer war der Briefabend ein intensives Erlebnis. Während Samira Yavuz (32) im Dschungeltelefon von ihrer Dankbarkeit sprach, dass ihre Kinder gut bei Oma und Cousine versorgt seien, rang Patrick Romer (30) mit den Tränen. "Ich habe die tollste Freundin auf der Welt. Das macht mich so stolz!" gestand der TV-Bauer und schmunzelte dann über sich selbst, weil er eigentlich nie im Fernsehen weinen wollte. Die emotionale Atmosphäre am Lagerfeuer hielt noch lange an, während die Briefe immer wieder hervorgeholt und erneut gelesen wurden.

Schon in der gestrigen Folge wurde es wegen der Briefe emotional: Besonders Hubert Fella (58) hatte einen bewegenden Moment, als Simone Ballack (49) ihm einen Brief von seiner Dschungelbegleitung Patrick vorlas. "Wir sind alle unglaublich stolz auf dich. Es ist schön, wie du dich im Dschungel zeigst", stand darin. Hubert selbst sagte mit leuchtenden Augen: "Das ist Balsam für die Seele." Von seinem Partner Matthias erhielt er außerdem einen weiteren herzerwärmenden Brief, der ihm sichtlich Kraft gab.

RTL Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026

RTL Patrick Romer im Dschungelcamp 2026

RTL Hubert Fella, Dschungelcamp 2026