Gil betont im Dschungel: Er hat sich oft genug entschuldigt

Tag 16 im Dschungelcamp: Zwischen Simone Ballack (49) und Gil Ofarim (43) fliegen die verbalen Funken. Simone, die sich im Verlauf der Show immer offener zeigte, stellte Gil am Lagerfeuer zur Rede. Ihr Vorwurf: Sein verändertes Verhalten während der zweiten Woche wirke kalkuliert. "Jetzt, wo du merkst, für dich wird angerufen, wechselt sich dein Verhalten in etwas Positiveres – was für dich gut ist, aber für uns schwer nachzuvollziehen", erklärt die Hotelière. Sie wirft ihm vor, in solch einer großen Plattform keine deutlichere Entschuldigung für vergangene Skandale abgegeben zu haben. Gil kontert, er habe sich bereits mehrfach entschuldigt, vor Gericht und anderweitig: "Ich habe mich entschuldigt für viele Dinge, auch zuvor, bevor ich hier war, habe ich mich entschuldigt bei den Leuten, bei denen es wichtig ist. [...] Vor ihm, vor dem Richter und der gesamten deutschen Presse. Bei Gericht. Es reicht den Leuten nicht, die nicht wollen, dass es reicht."

Auch Patrick Romer (30) will verstehen, warum Gil sich, wenn er schon nicht über Details sprechen dürfe, nicht zumindest deutlich entschuldige. Am Lagerfeuer betont der Musiker: "Ich habe mich hier im Interview entschuldigt." Seine Mitcamper, die diese Entschuldigungen nicht mitbekommen haben, wünschen sich Worte direkt vor den Dschungelstars. Warum er nicht erneut öffentlich werde, fragt Patrick. Gils Antwort: "Ich scheue mich nicht und kann zugeben, wenn ich einen Fehler begangen habe. Ich kann auch bereuen und ich kann sagen, es tut mir leid. Ich habe das auch getan. [...] Wie viele Jahre und wie oft soll ich es noch machen?" Am Ende bleibt es bei Simone Ratlosigkeit: Gil sei für sie "ein Buch mit sieben Siegeln": "Es kommen immer neue Sachen, wenn man etwas anspricht. Man muss ihn immer ansprechen, von sich aus spricht er nichts an. Ich kann es nicht beurteilen, was dahintersteckt."

Bereits einen Tag zuvor sorgte Gil am Lagerfeuer für gespitzte Ohren, als er erstmals offen über den sogenannten Davidstern-Skandal sprach. Der Sänger sagte: "Ich bin dankbar und happy, dass ich mich hier zeigen und präsentieren kann und gesehen werde." Im Gespräch mit Simone wollte er wissen: "Habe ich hier drin irgendwas gemacht? War ich arrogant? War ich eingebildet, seltsam? Oder irgendwas?" Im Anschluss ging es ganz konkret um das Video, das damals den Skandal ausgelöst hatte. Gil erklärte: "Es wurde nachgewiesen, dass das Band nicht das Originalband ist. Es wurde nachgewiesen, dass Sekunden vom Band gefehlt haben. Das Video, das im Umlauf ist, ist nicht das Original." Er verwies außerdem auf einen Zeugen, der seine Davidstern-Kette gesehen haben wolle. Simone blieb skeptisch und warf dem 43-Jährigen vor, anderen die Schuld zu geben. Gil betonte: "Ich bin nicht verurteilt, ich bin nicht vorbestraft. Ich bin freigesprochen."

Anzeige Anzeige

RTL Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Gil Ofarim, Patrick Romer und Simone Ballack im Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Gil Ofarim, Dschungelcamp 2026