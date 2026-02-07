Drama in Oslo: Marius Borg Høiby kollabiert im Gerichtssaal

Ein medizinischer Zwischenfall erschüttert den Prozess in Oslo: Marius Borg Høiby (29), der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52), ist im Gerichtsgebäude zusammengebrochen. Seit dem 3. Februar steht er in der norwegischen Hauptstadt vor Gericht und muss sich in 38 Anklagepunkten verantworten, darunter mehrere mutmaßliche Vergewaltigungen. Wie sein Anwalt, Petar Sekulic, dem Magazin Se og Hør bestätigt, handelte es sich um einen schweren körperlichen und psychischen Zusammenbruch, der abseits des eigentlichen Sitzungssaals stattfand. Während der Pausen wird der Angeklagte in eine Zelle im Keller des Gerichtsgebäudes gebracht – dort könnte sich der Vorfall, laut bisherigen Informationen, ereignet haben.

Der Jurist schildert gegenüber dem Magazin, dass Marius sich plötzlich sehr unwohl gefühlt habe und es längere Zeit gedauert habe, bis es ihm wieder etwas besser ging. Offen ist bislang, ob der royale Sohn direkt im Gericht medizinisch versorgt wurde oder ob externe Ärzte hinzugezogen wurden. Bereits vor Prozessbeginn hatten seine Verteidigerin Ellen Holager Andenæs und Petar Sekulic betont, ihr Mandant befinde sich in einem empfindlichen Gesundheitszustand. Kurz vor dem Start des Verfahrens war Marius wegen mutmaßlicher Körperverletzung, einer Messerbedrohung und eines Verstoßes gegen ein Kontaktverbot erneut festgenommen worden und musste zwei Nächte im Krankenhaus verbringen.

Schon vor Prozessauftakt hatte Marius in einem öffentlichen Statement einen seltenen Einblick in sein Innenleben gegeben. Am 14. August 2024 erklärte er gegenüber norwegischen Medien: "Ich leide unter mehreren psychischen Erkrankungen, die mir während meiner gesamten Kindheit und meinem Erwachsenenleben Probleme bereitet haben und weiterhin bereiten. Ich habe seit längerer Zeit mit Drogenmissbrauch zu kämpfen." Auch im Gericht kämpft der Angeklagte immer wieder mit seinen Emotionen, brach in Tränen aus und reagierte verzweifelt und wütend, als Details zu seinem Drogenkonsum zur Sprache kamen, die er selbst nicht im direkten Zusammenhang mit der Anklage sieht.

Getty Images Marius Borg Høiby, Sohn von Mette-Marit

Getty Images Gerichtszeichnung: Marius Borg Hoiby während des Prozesses am Osloer Bezirksgericht am 5. Februar 2026

