Affärendrama: Annie Kilner erwartet fünftes Kind von Kyle

Baby-Überraschung bei Annie Kilner: Die Ehefrau von Fußballprofi Kyle Walker (35) erwartet ihr fünftes gemeinsames Kind – für den Verteidiger wird es insgesamt Nachwuchs Nummer sieben. Laut Daily Mail soll das Baby im Juni zur Welt kommen, nachdem Annie ihre Schwangerschaft über Weihnachten zunächst nur im engsten Kreis geteilt haben soll. Die beiden leben mit ihren vier Söhnen Roman, Riaan, Reign und Rezon in ihrem Haus in Cheshire, wo jetzt die Vorfreude auf das neue Familienmitglied wächst. Insider sehen in der Schwangerschaft ein klares Zeichen dafür, dass Annie und Kyle nach der öffentlich ausgetragenen Ehekrise wieder zusammengefunden haben und als Paar neu starten wollen.

Besonders begeistert sollen die vier Jungs sein, die ihrem Sommer-Geschwisterchen schon entgegenfiebern und angeblich fleißig über mögliche Babynamen sprechen. Laut dem Portal steht dabei eine Sache schon jetzt fest: Auch Kind Nummer fünf soll wieder einen Namen mit R bekommen – ganz im Stil der großen Bruderreihe Roman, Riaan, Reign und Rezon. Wie weiter berichtet wird, habe Annie ihren Liebsten nach Kyles Rückkehr aus Italien deutlich gemacht, dass sie sich noch ein weiteres Kind wünsche. Sie habe gehofft, dass ein neuer kleiner Erdenbürger den Familienzusammenhalt weiter stärken könnte, nachdem ihre Ehe im Zuge der Schlagzeilen um Kyles Affäre mit Influencerin Lauryn Goodman zeitweise vor dem Aus stand.

Bereits im vergangenen Juni war es öffentlich geworden, dass Annie und Kyle ihr Liebes-Comeback feiern. Damals überraschten die beiden mit gemeinsamen Urlaubsfotos aus Florida, auf denen sie entspannt und vertraut mit ihren vier Söhnen zu sehen waren. Ein Insider sagte damals zu Daily Mail: "Es ist eine richtige Familienreise, bei der sie wieder als Mann und Frau zusammen sind." Nach der schweren Zeit rund um die Ehekrise galt diese Reise als erster großer Schritt zurück in die gemeinsame Zukunft. Jetzt steht ein weiterer Meilenstein bevor: ein Sommerbaby, das die R-Riege der Geschwister komplettiert – und dem Zuhause der Walkers noch ein bisschen mehr Trubel bescheren dürfte.

Getty Images Kyle Walker und Annie Kilner im Juli 2018

Instagram / annievkilner Annie Kilner und ihre vier Söhne im August 2024

Getty Images Lauryn Goodman, Influencerin

