Doku enthüllt die erschütternde Autopsie von Michael Jackson

Eine neue True-Crime-Doku über Michael Jackson (†50) reißt 17 Jahre nach seinem Tod alte Wunden auf: In der Sendung "Michael Jackson: The Trial", welche am 4. und 5. Februar auf Channel 4 ausgestrahlt wurde, gewähren Mediziner und Wegbegleiter des "King of Pop" einen seltenen Blick hinter die perfekte Fassade aus Make-up, Perücken und Bühnenkostümen.

Im Fokus steht dabei die erschütternde Autopsie, die nach Michaels Tod am 25. Juni 2009 in Los Angeles durchgeführt wurde. Damals zeigte sich, dass der Superstar nur noch rund 55 Kilogramm wog, von Einstichstellen übersät war und unter drastischen Folgen jahrelanger Operationen und Medikamentenabhängigkeit litt.

Die Autopsie deutete laut den zitierten Dokumenten auf massiven Kräfteverfall hin: Im Magen fanden sich nur Medikamentenreste, während Hämatome an Brustkorb und gebrochene Rippen zu den Reanimationsversuchen der Sanitäter passten. Narben hinter den Ohren und an der Nase ließen auf frühere Operationen schließen; an Knien und Schienbeinen fanden die Pathologen blaue Flecken, die auf einen Sturz hindeuteten. Eine besonders intime Enthüllung betrifft die berühmten Tanzfüße: Jahre des Schonens und heimlicher Selbstbehandlung sollen zu schmerzhaften Schwielen geführt haben, dazu kam ein hartnäckiger Pilzbefall. In seinem Buch "This Is It" beschrieb Conrad Murray (72) die Füße als "bedeckt mit Schwielen" und mit einer "fortgeschrittenen chronischen Pilzinfektion."

Abseits der Medizinschau bleiben die persönlichen Spuren eines Mannes, dessen Körper sein Instrument war – und sein Schutzschild. Freunde berichteten laut Mirror, dass Michael seit dem Pepsi-Set-Unfall in den 80ern Perücken trug; der verbrannte Bereich über dem linken Ohr wurde damals zum Wendepunkt, an dem Schmerzmittel Teil seines Alltags wurden. In den Jahren danach wuchs das Imperium, aber auch die Mauer um sein Privatleben: Socken wurden Markenzeichen, weil sie auch verbargen, was er nicht zeigen wollte. Die Familie ringt bis heute mit dem Erbe des Künstlers; Tochter Paris Jackson (27) steht öffentlich für eigene Projekte, während rund um den Nachlass immer wieder juristische Rechnungen und Auseinandersetzungen sichtbar machen, wie komplex die Betreuung von Michaels Vermächtnis geblieben ist. Zwischen Glanz und Schatten bleibt so ein Bild, in dem Bühne und Backstage untrennbar miteinander verwoben sind.

