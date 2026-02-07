Skurrile Bandwurm-These über Ariel macht im Camp die Runde

Im Dschungelcamp sorgt an Tag 16 eine Szene beim Abendessen für Gesprächsstoff: Nachdem Hubert Fella (58) zwei Sterne für die Runde erkämpft hat und dank der Kochkünste von Simone Ballack (49) alle vom Essen schwärmen, steht Hubert überraschend auf und reicht Ariel die Reste aus seinem Napf. "Ich kann nicht so viel essen. Ich denke immer an mein kleines Mäuschen, dass es nicht vom Fleisch fällt", erklärt er. Die Influencerin, offenbar hungrig, hockt sich daraufhin sogar noch an den Topf und kratzt die letzten Reste heraus. "Ich esse noch die Krümel von den Bohnen", sagt sie und schiebt hinterher: "Was soll ich denn machen, ich habe Hunger! Wie so eine Ameise, überall, wo Krümel sind, bin ich." Prompt wird in der Runde über einen möglichen Bandwurm gewitzelt – und Ariel kontert gelassen: "Ich lasse das abklären", ergänzt aber mit einem Detail aus dem Camp-Alltag: "Wisst ihr, woran ich merke, dass ich für meine Verhältnisse nicht viel esse? In den ganzen Tagen hier war ich genau zweimal auf dem Klo."

Während am Feuer noch gelacht wird, zeigt sich beim Blick hinter die Kulissen, wer den Überblick behält. Simone bleibt nach dem Essen zurück, räumt auf, spült und spricht Teamchef Hubert auf die anstehenden Aufgaben an: Müll wegbringen, Geschirr säubern, Wache am Lagerfeuer halten – alles gleichzeitig, während die anderen schlafen. "Wie sollen wir das machen?", fragt sie und denkt laut über eine faire Verteilung nach: "Was ist denn eigentlich, wenn ich mal schlafen will, was passiert denn dann?" Im Dschungeltelefon fasst sie die Lage zusammen: "Gerade jetzt, wo wir so wenige sind, ist es noch wichtiger, dass wir zusammenarbeiten. Es ist hier wie zu Hause, ich habe gekocht, gespült und den Müll weggebracht." Zwischen knurrenden Mägen, Lagerfeuer-Thesen und Sterneknappheit wird deutlich, dass kleine Gesten – wie Huberts Napf-Spende an Ariel – ebenso zum Zusammenhalt beitragen wie Simones Organisationstalent.

Zeit zum Abklären der Bandwurm-These dürfte Ariel jetzt auf jeden Fall haben, denn gestern musste sie das Dschungelcamp verlassen. Ihr Exit sorgte im Netz für eine regelrechte Jubelwelle. Unter dem aktuellen Instagram-Post der Show feierte ein Fan kurz und bündig: "Geil". Ein weiterer schrieb: "Yes, endlich. Ariel ist raus." Auch Sektkorken sollen geknallt haben: "Ich öffne gleich einen Sekt", war in den Kommentaren zu lesen. Zwischen den euphorischen Reaktionen fanden sich auch nachdenklichere Töne – viele User wunderten sich offen darüber, dass Gil noch immer im Rennen ist, während die Love Fool-Bekanntheit gehen musste.

RTL Ariel, Dschungelcamp 2026

RTL Die Dschungelcamper beim Essen am Lagerfeuer, 2026

RTL Simone Ballack, Dschungelcamp 2026