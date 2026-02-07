Frauenhasser-Image lässt Dschungel-Patrick an sich zweifeln

Patrick Romer (30) hat im Dschungelcamp jetzt einen ungewöhnlich offenen Blick in sein Seelenleben gegeben. Während einer gemeinsamen Wache mit Gil Ofarim (43) zählte der TV-Star auf, wie er glaubt, draußen wahrgenommen zu werden – als "Macho-Bauer", "Frauenhasser", "arrogant und überheblich" sowie "Narzisst". Gleichzeitig schilderte der 30-Jährige, wie er sich selbst wahrnimmt: nicht arrogant, höchstens etwas überheblich, aber mit Humor sich selbst gegenüber. Als Auslöser für seine Selbstzweifel nennt er die harte öffentliche Kritik, die ihn seit Bauer sucht Frau begleitet. "Ich kann nur hoffen, dass der Zuschauer mich mal als positiv wahrnimmt", sagte Patrick im Camp und gab zu, inzwischen manchmal selbst zu denken: "Vielleicht bist du wirklich ein Arsch."

Der ehemalige Sommerhaus der Stars-Teilnehmer habe alte Formate mit sich selbst angeschaut und sei "erschrocken" gewesen. Schon in der "Bauer sucht Frau"-Zeit sei er angefeindet worden: "Der ist doch gar kein Bauer. Das ist fake", zitierte er Vorwürfe. Besonders belastet habe ihn die öffentliche Debatte nach Aussagen über Ex-Freundin Antonia Hemmer (25). Einmal habe sie sich über ihre Cellulite beschwert, erzählte er, und er habe privat gesagt: "Du, Schatz, wenn dich das stört, dann musst du mehr Sport machen." Dass Antonia später öffentlich darüber sprach, habe ihm das Stigma eingebracht: "Seitdem bin ich der Arsch." Im Dschungeltelefon betonte er: "Es gibt so Sachen, die tun mir weh, weil sie stimmen einfach nicht. Ich bin ein bodenständiger Landwirt." Halt finde er bei seiner aktuellen Freundin Annelie Henze, die er als "Geschenk von oben" bezeichnete.

Wie sehr Patrick auf die Rückendeckung seiner Freundin zählen kann, zeigte sich auch gestern, als die Briefe der Liebsten ins Camp kamen. Für den Realitystar las Simone Ballack (49) vor und zitierte Annelie, die ihren Partner mit ehrlichen Worten stärkte: "Ich stehe bedingungslos hinter dir und kämpfe hier draußen wie eine Löwin für dich." Diese Botschaft rührte nicht nur Patrick, sondern auch seine Mitcamper. Am Ende des Briefes sorgte seine Freundin noch für eine Überraschung und versprühte mit einer kleinen Spitze Aufsehen im Lager: "P.S.: Ich hoffe, du erinnerst dich noch an meine Ringgröße", und spielte dabei offenbar auf einen Heiratsantrag an. Das sorgte für neugierige Blicke und Schmunzeln am Camp-Feuer.

RTL Patrick Romer im Dschungelcamp 2026

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Reality-TV-Star

Imago Patrick Romer und Annelie Henze am Flughafen Frankfurt vor dem Abflug der Dschungelcamp-Kandidaten nach Australien