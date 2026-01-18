Diesen traurigen Tag will Hubert Fella im Dschungel erleben

An seinem 58. Geburtstag hebt Hubert Fella (58) Richtung Australien ab – und schon am Flughafen wird der Reality-TV-Star von Gefühlen überrollt. Auf dem Weg ins Dschungelcamp überrascht ihn das Team mit einer Torte, die ihn sofort zu Tränen rührt. "Och, da heule ich ja gleich, ist das schön...", sagt Hubert in einem Clip von RTL sichtlich bewegt, während er die süße Überraschung bestaunt. Doch hinter der Feierlaune steckt ein schwerer Gedanke: Hubert hofft, im Camp einen ganz bestimmten, sehr traurigen Tag erleben zu können – den Todestag seiner geliebten Hündin Joys.

Denn je näher der Abflug rückt, desto mehr kreisen seine Gedanken um seine verstorbene Hundedame, die am 7. Februar ihren Sterbetag hat. "Das ist mein absoluter Tiefpunkt. Mein Hund war mein Ein und Alles", gesteht der TV-Star. Schon in Köln habe er "geheult wie ein kleines Kind". Hubert wünscht sich, dass er zumindest bis kurz vor dem Finale im Camp bleiben darf, um diesen für ihn so bedeutungsvollen Tag mitten im Dschungel zu erleben. Joys sei für ihn ein ganz besonderer Hund gewesen.

"Wenn die gekommen ist, hat sie gelacht. Die ist zu mir gekommen und ist nicht mehr weg von mir. Die lag den ganzen Tag A*sch an A*sch mit mir auf der Couch. Das war einfach so ein lieber Hund. So was habe ich noch nie in meinem Leben gehabt", schwärmt die Hot oder Schrott – Die Allestester-Bekanntheit. Um die geliebte Vierbeinerin im Camp bei sich zu haben, nimmt Hubert ein Kissen mit einem großen Bild von Joys mit. "Da werde ich jeden Abend drauf schlafen", erklärt er.

Anzeige Anzeige

RTL Hubert Fella, Dschungelcamp-Kandidat 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / hubertfella Hubert Fella und seine Hündin Joys

Anzeige Anzeige

Imago Hubert Fella am Flughafen Frankfurt im Januar 2026