Samira spricht im Dschungel über Schlammschlacht mit Serkan

An Tag 16 im Dschungelcamp öffnet Samira Yavuz (32) im Gespräch mit ihren Mitcampern plötzlich eine sehr private Baustelle: die schwierige Beziehung zu Ex-Partner Serkan Yavuz (32). Am Lagerfeuer erzählt die Reality-TV-Bekanntheit, wie zerrissen sie sich fühlt, wenn es darum geht, öffentlich über die Trennung zu sprechen. Vor allem die Frage, was sie sagen darf, ohne mit unangenehmen Folgen rechnen zu müssen, belastet sie sichtbar. "Serkan ist ein Mensch, wenn der dir schlecht kommt, kommt der noch schlechter zurück", erklärt Samira und macht klar: "Ich habe keinen Bock auf eine mediale Schlammschlacht." Besonders ihre Kinder hält sie dabei im Hinterkopf: "Hätte ich keine Kinder, wäre mir das scheißegal", sagt sie.

Im Camp beschreibt Samira, wie sie die mediale Aufarbeitung ihrer Trennung erlebt hat. Sie habe nach dem Liebes-Aus zunächst schweigen wollen, doch Serkan sei mit einem eigenen Podcast vorgeprescht. Laut Samira habe er in der ersten kostenpflichtigen Folge seine Sicht der Dinge geschildert und die Trennung aus ihrer Sicht falsch dargestellt. "Am Ende wurde der Spieß umgedreht, dann war ich die Dumme", fasst sie ihre Enttäuschung zusammen. Unterstützung bekommt sie am Feuer von Mitstreiter Gil Ofarim (43), der erzählt, er habe bei seiner eigenen Scheidung bewusst geschwiegen, um seine frühere Partnerin und die Kinder zu schützen. Sein Rat an Samira fällt eindeutig aus: "Sag am besten nichts dazu."

Auch Patrick Romer (30) mischt sich ein und meint: "Man muss nicht immer alles in die Öffentlichkeit tragen, aber manchmal will man auch nicht schweigen." Samira beendet das Thema schließlich mit einem nachdenklichen Blick auf die gemeinsame Vergangenheit: "Ich wünsche ihm nichts Schlechtes, er ist der Vater meiner Kinder, aber ich finde es schon schwierig, dass Serkan jetzt ein Buch schreibt und einen Podcast hat." Irgendwann, so ihr Wunsch, solle einfach Ruhe einkehren. Serkan hingegen äußerte in den vergangenen Tagen immer wieder seine Unterstützung für die 32-Jährige. Auf Instagram schrieb er: "Ich drücke ihr von Herzen die Daumen, dass sie das Ding mit nach Hause bringt."

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025

RTL Samira Yavuz im Dschungelcamp 2026

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025

