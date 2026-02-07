Davidstern-Skandal: Laura Blond schießt heftig gegen Gil

Gil Ofarim (43) sprach im Dschungelcamp erstmalig über seinen Davidstern-Skandal – doch er verriet nicht so viel, wie sich manch ein Zuschauer vielleicht erhoffte. Das erzürnt nicht nur Fans der Show, sondern auch Reality-TV-Kollegen. Eine von ihnen ist Laura Maria Lettgen (30) alias Laura Blond: In ihrer Instagram-Story nimmt die Love Island VIP-Bekanntheit kein Blatt vor den Mund und übt harte Kritik an dem kontroversen Campbewohner.

Laura klagt: "Als Zuschauer fühle ich mich ehrlich gesagt komplett verarscht." Sie empfinde es als "dreist", wegen seiner skandalträchtigen Vergangenheit in ein solches Format eingeladen zu werden und dann nicht auszupacken. "Und nicht mal dazu ist er in der Lage, sich dafür vernünftig zu entschuldigen. Menschlich gesehen ist das für mich einfach unterste Schublade", findet Laura. Sie vermutet, für Gil sei die Anfrage fürs Dschungelcamp ein verzweifelter Versuch, seine Karriere wieder in geregelte Bahnen zu hieven. Eine Heldenreise auf dem Weg zur Dschungelkrone sehe allerdings anders aus. Laura urteilt: "Sein Verhalten ist ein Schlag ins Gesicht für den Betroffenen, und da braucht man sich echt nicht wundern, wenn die Zuschauer genauso angepisst sind wie Ariel."

Gestern Abend hatte Gil im Gespräch am Lagerfeuer mit Simone Ballack (49) erstmals sein Schweigen zu seiner Vergangenheit gebrochen. Dort sprach er über die Videoaufnahmen aus dem Hotel in Leipzig, die seinen Antisemitismus-Vorwurf ins Schwanken gebracht hatten. "Es wurde nachgewiesen, dass das Band nicht das Originalband ist. Es wurde nachgewiesen, dass Sekunden vom Band gefehlt haben. Das Video, das im Umlauf ist, ist nicht das Original", stellte er klar. Es gebe zudem einen Zeugen, der seine Davidstern-Kette gesehen haben wolle.

Imago, RTL Collage: Laura Maria Lettgen, Gil Ofarim

RTLZWEI Laura Maria Lettgen, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025

