Mordverdacht an Freundin: Ex-NFL-Star Darron Lee angeklagt

Darron Lee (31), ehemaliger Erstrunden-Pick der New York Jets, ist in Tennessee wegen Mordverdachts verhaftet worden. Am Tatort, rund zweieinhalb Stunden außerhalb von Nashville, fanden Einsatzkräfte seine Freundin schwer verletzt vor. Trotz Wiederbelebungsversuchen erlag sie ihren Verletzungen. Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus, weshalb Darron noch vor Ort als Tatverdächtiger festgenommen wurde. Laut TMZ soll er schon am 11. Februar dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Behörden werfen Darron Mord ersten Grades und Manipulation von Beweismitteln vor. Laut Haftprotokollen, die TMZ vorliegen, sitzt der einstige Sportstar derzeit ohne Möglichkeit auf Kaution im Gefängnis. Details zu den genauen Abläufen in der Tatnacht wurden bislang nicht veröffentlicht. Bereits in der Vergangenheit kam Darron mit dem Gesetz in Konflikt: In Ohio kam es 2023 zu einem Fall von häuslicher Gewalt, in dem er laut Gerichtsunterlagen eine Schuldvereinbarung annahm.

Der Fall sorgt in den USA für großes Aufsehen, weil der Beschuldigte einst als große Hoffnung im American Football galt und eine Karriere in der Profiliga NFL hinter sich hat. 2016 wurde Darron nach einem erfolgreichen College-Football-Jahr, in dem er mit The Ohio State University die nationale Meisterschaft gewann, von den New York Jets in der ersten Runde des NFL-Drafts ausgewählt. Nach drei Jahren bei den Jets wechselte er zu den Kansas City Chiefs, wo er in einer Saison auf 31 Tackles kam. Später folgten kurze Verträge bei den Buffalo Bills und den Las Vegas Raiders, bevor seine sportliche Karriere ins Stocken geriet.

Anzeige Anzeige

Imago Darron Lee spricht mit Reportern, Virginia am 14. August 2018

Anzeige Anzeige

Imago Darron Lee nach dem Spiel der New York Jets, 10. September 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Darron Lee, Footballer

Anzeige