Teams und Halbzeitshow: Alle Infos zum Super Bowl LX 2026

Am 8. Februar 2026 steht das größte Event der US-amerikanischen Football-Liga, der Super Bowl, an. Im Levi's Stadium in Santa Clara kämpfen die New England Patriots und die Seattle Seahawks um die begehrte Vince Lombardi Trophy. Das Spiel wird live bei RTL sowie online auf RTL+ und DAZN übertragen. Für deutsche Fans bedeutet das eine lange Nacht, denn der Kickoff ist erst für 0:30 Uhr deutscher Zeit am 9. Februar angesetzt.

Wer live vor dem Fernseher mitfiebern will, kann sich schon zur Vorberichterstattung um 23:15 Uhr einklinken. Das Duell verspricht ein intensives Finale, das inklusive Halbzeitshow und möglichen Unterbrechungen gut über drei Stunden dauern kann. Wer das Gänsehaut-Feeling in großer Runde sucht, findet in Deutschland zudem Kino-Events: Einige große Kinos bieten Sondervorführungen an, wie Kino.de berichtet. Tickets für das Spiel selbst sind wie gewohnt rar und teuer: Während reguläre Karten kaum zu bekommen sind, liegen offizielle Hospitality-Pakete der NFL bei rund 6.300 Euro aufwärts.

Musikalisch übernimmt diesmal Bad Bunny (31) das Ruder, der schon 2020 als Gast an der Seite von Shakira (49) und Jennifer Lopez (56) Super-Bowl-Luft schnupperte. Der Latin-Star, der Ende 2025 zum vierten Mal der meistgestreamte Künstler auf Spotify war, bringt nicht nur seine Hits, sondern auch ein enges Netzwerk an Superstars mit. Fans spekulieren seit Wochen in den sozialen Netzwerken darüber, wen er auf die Bühne holen könnte. Für den Musiker, der aus Puerto Rico stammt, ist die Show ein weiterer Meilenstein in einer Karriere, in der er sich zwischen Rap, Reggaeton und Pop immer wieder neu erfindet und dabei eine besondere Nähe zu seinem Publikum pflegt.

Getty Images Quarterbacks Drake Maye (New England Patriots) und Sam Darnold (Seattle Seahawks) bei der Super Bowl LX Opening Night in San Jose

Getty Images Die Vince-Lombardi-Trophy bei der Super-Bowl-LX-Opening-Night in San Jose

Getty Images Shakira und Bad Bunny bei der Pepsi Super Bowl LIV Halftime Show in Miami, 2. Februar 2020

