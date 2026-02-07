Darum schrieb Eva Benetatou Samira nach der Serkan-Trennung

Im Dschungelcamp sorgte ein Kissen mit einer aufgedruckten Nachricht für Aufsehen. Die Worte darauf stammen von einer Instagram-Nachricht, die Eva Benetatou (33) an Samira Yavuz (32) schickte, nachdem sie mit ihrem Mann Serkan Yavuz (32) geschlafen hatte. Im offiziellen "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"-Podcast klärte Eva jetzt die Hintergründe auf. Die Botschaft war kurz nach Samiras Trennung von Serkan entstanden. Eva erklärte, sie habe damals ein schlechtes Gewissen gehabt, da sie ihren One-Night-Stand mit Serkan bereut habe und Samira mit der Nachricht entgegenkommen wollte. "Also, es ist total unangenehm. Man kann es gar nicht erklären. Ich hab mich einfach schlecht gefühlt", gab sie zu.

"Ich habe diese Nachricht geschickt, da hatten sie sich ja gerade frisch getrennt und da wusste sie auch gar nichts von mir. Und es war mein schlechtes Gewissen", sagte sie im Gespräch. Den Moment mit Serkan habe sie "direkt bereut" und bezeichnete ihn als völlig unnötig. Auf die Nachfrage der Interviewerin, ob sie mit der Nachricht nur habe herausfinden wollen, ob Samira Bescheid weiß, reagierte Eva entschieden: "Nee, weil ich habe mit Serkan tatsächlich gesprochen." Dass Samira zu diesem Zeitpunkt noch ahnungslos war, war ihr also bewusst.

Samira hatte das bedruckte Kissen bereits im Camp genutzt, um Eva vor laufenden Kameras mit der alten Nachricht zu konfrontieren. Sie kritisierte Evas Verhalten nach dem One-Night-Stand mit Serkan scharf: "Niemand hat sie gebeten, mir ein offenes Ohr anzubieten, nachdem sie Serkan ihre offenen Beine gezeigt hat." Eva wehrte sich bereits vor der Show im Gespräch mit Bild gegen die Vorwürfe. Sie betonte, dass Samiras Ehe zu diesem Zeitpunkt schon vorbei gewesen sei und sie nicht der Grund für die Trennung der beiden gewesen sei. Ihrer Ansicht nach stelle Samira die Ereignisse einseitig dar und gefalle sich in der Opferrolle.

Anzeige Anzeige

RTL Collage: "Dschungelcamp"-Stars Samira Yavuz und Eva Benetatou

Anzeige Anzeige

RTL Samira Yavuz und Eva Benetatou im Dschungelcamp

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025