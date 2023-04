Mutter und Frau verprügelt: Ex-NFL-Star Darron Lee verhaftet

Darron Lee macht ziemlich negative Schlagzeilen. Der 28-Jährige ist ein American-Football-Linebacker. Er spielte College Football im Bundesstaat Ohio und wurde von den New York Jets in der ersten Runde des NFL Draft 2016 eingezogen. Er hat unter anderem auch für die Kansas City Chiefs, Buffalo Bills und Las Vegas Raiders gespielt. Doch jetzt hat Darron wohl gewaltigen Ärger am Hals.

Darron wurde am Montag verhaftet, nachdem er beschuldigt wurde, sowohl seine Mutter als auch die Mutter seines Kindes verprügelt zu haben. Das geht aus Gerichtsdokumenten hervor, die TMZ Sports vorliegen. Den Unterlagen zufolge wurde die Polizei am Montag gegen 17:30 Uhr zu einem Wohnhaus in Dublin in Ohio gerufen, nachdem die Mutter von Darrons zweijährigem Sohn, Lindsey McGlone, behauptet hatte, er habe seine Mutter Candice Lee zu Hause angegriffen. Sie sah Candice "auf dem Rücken liegend mit Mr. Lee über ihr mit einer erhobenen Faust".

Candice kam in die Wohnung, da Lindsey sich in Darrons Nähe nicht mehr sicher gefühlt habe. Laut der Polizei sagte Darrons Mutter, sie sei nach oben gegangen, habe den Ex-Sportler in einem Schlafzimmer auf dem Boden liegend gefunden und ihm gesagt, er müsse gehen. Daraufhin sei der ehemalige Footballspieler ausgerastet, habe sie angeschrien, sie an der Bluse gepackt und zweimal gegen eine Wand gestoßen. Dann habe er sie zu Boden geworfen und ihr wiederholt ins Gesicht und auf den Hinterkopf geschlagen. Außerdem soll er an ihren Haaren gezogen haben. Nach Angaben der Polizei hatte Candice geschwollene Verletzungen an der linken Wange sowie Kopfschmerzen. Sie wurde zur Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Getty Images Darron Lee, Footballer

Getty Images Darron Lee nach seiner Auswahl beim NFL Draft 2016

Getty Images Darron Lee, Juli 2016

