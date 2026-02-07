Kronprinz Haakon äußert sich klar zu Ziehsohn Marius

Mitten in der schwersten Krise des norwegischen Königshauses seit Jahren hat sich Kronprinz Haakon (52) jetzt mit deutlichen Worten hinter seine Familie gestellt. Vor Kameras des Senders NRK erklärte der künftige König, er setze in dieser Ausnahmesituation ganz auf Familie. "Das Wichtigste für mich war in den vergangenen Tagen, mich um meine Familie zu kümmern", sagte er und weiter: "Wenn so viel gleichzeitig passiert wie gerade in unserer Familie, dann versuche ich, richtig zu priorisieren." Dabei bezog er sich auf Kronprinzessin Mette-Marit (52), die wegen ihrer Verbindung zu Jeffrey Epstein (†66) unter Druck steht, und auf ihren Sohn Marius Borg Høiby (29), der sich in Oslo wegen Vergewaltigungsvorwürfen vor Gericht verantworten muss.

Dann äußerte sich Haakon überraschend direkt zu seinem Ziehsohn Marius, den Mette-Marit mit in die Ehe brachte. "Wir unterstützen Marius in der Situation, in der er ist", sagte er. Aber auch der Rest der Familie brauche in diesen Tagen jede Unterstützung. "Wir kümmern uns um die anderen Kinder, auch auf sie müssen wir aufpassen. Und ich muss mich um die Kronprinzessin kümmern. Und zum Glück kümmert sie sich auch um mich", erklärte der Thronfolger.

Haakon manövriert seine Familie derzeit durch eine extrem belastende Phase. Nicht nur die juristischen und medialen Skandale müssen überstanden werden. Seine Frau Mette-Marit kämpft zudem mit gesundheitlichen Problemen. Die Kronprinzessin leidet unter einer chronischen Lungenkrankheit, die in Zukunft möglicherweise eine Transplantation erforderlich macht. Haakon betonte, wie wichtig es für ihn sei, dass sich seine Frau in Ruhe erholen kann, bevor sie an die Öffentlichkeit tritt, und nahm sie gegen die zuletzt geäußerte Kritik in Schutz.

