Chris Noth zieht erneut über Sarah Jessica Parker her

Bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung in New York machte Chris Noth (71) erneut Schlagzeilen mit Aussagen über seine frühere Kollegin Sarah Jessica Parker (60) und die Serie And Just Like That. Der Schauspieler, der durch die Rolle des Mr. Big aus Sex and the City bekannt wurde, erklärte gegenüber der Daily Mail, dass er sich "sehr gut" damit fühle, nicht länger Teil des erfolgreichen Reboots And Just Like That zu sein. "Ich hatte wirklich Glück, dass mein Charakter früh aus der Serie geschrieben wurde", gab Chris zu. Auf die Frage nach seiner Beziehung zu Sarah, mit der er in der Kultserie jahrelang vor der Kamera stand, antwortete er hingegen knapp: "Es ist vorbei."

Die Spannungen zwischen Chris und Sarah entstanden im Zuge schwerer Vorwürfe gegen den Schauspieler, die zwei Frauen 2021 gegen ihn erhoben. Er wies diese jedoch vehement zurück. Sarah und weitere Co-Stars wie Cynthia Nixon (59) und Kristin Davis (60) reagierten damals mit einem öffentlichen Statement, in dem sie den mutmaßlichen Opfern den Rücken stärkten. Chris hingegen scheint den Umgang mit der Situation bis heute kritisch zu sehen. Auf die Frage nach seiner Verbindung zu anderen Darstellern aus "Sex and the City" erwähnte er, er halte noch Kontakt zu einigen, darunter John Corbett (64). Auch Kim Cattrall (69), die sich ebenfalls von Sarah distanzierte, habe er vor einigen Monaten zu ihrem Geburtstag gratuliert.

Die Entfremdung zwischen den beiden Serienstars scheint endgültig zu sein, nachdem Chris in Interviews immer wieder Enttäuschung über die damalige öffentliche Stellungnahme geäußert hatte. Auch in sozialen Medien zeigte sich der Schauspieler in der Vergangenheit wenig zurückhaltend und sorgte mit kommentierenden Seitenhieben für Diskussionen. Während Sarah in ihrer Karriere weiterhin durch Projekte wie den gefeierten "Sex and the City"-Nachfolger Erfolge feierte, blieb Chris seit den Anschuldigungen beruflich weitgehend inaktiv.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Chris Noth und Sarah Jessica Parker

Anzeige Anzeige

Getty Images Cast von "And Just Like That" 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Chris Noth und Sarah Jessica Parker im November 2005 in New York City

Anzeige