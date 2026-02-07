Leyla Heiter meldet sich nach OP an Kopf und Arm zurück

Nachdem es am Tag zuvor in Leyla Heiters (29) Instagram-Story ungewöhnlich still war, meldet sich der Reality-TV-Star nun zurück. Noch etwas zerknautscht sitzt die Beauty vor der Kamera und berichtet, dass sie sich gerade von einer Operation an Kopf und Arm erholt. "Es geht mir den Umständen entsprechend, würde ich sagen", gibt sie ein kleines Update und fügt hinzu: "Ich habe echt extreme Schmerzen."

Die ehemalige Promi Big Brother-Gewinnerin scheint heilfroh zu sein, dass sie trotz ihres Zustands nach der Operation nach Hause durfte. Neben den Stellen, an denen ihr Gewebe entnommen wurde, schmerzen aber auch ihr Mund und ihr Hals, da diese von der Narkose sehr gereizt sind. Zu den Ergebnissen kann sie ihren Fans noch nichts sagen. "Genaues wissen wir noch nicht, da das ja jetzt eingeschickt wurde ins Labor, beides. Aber unter meinem Arm hat die Ärztin auf jeden Fall gesagt, dass sie so was noch nie gesehen hat, dass da so viel an so einer richtig harten Masse rausgekommen ist. Also, ich bin wirklich gespannt, was es sein sollte", erzählt sie.

Schon vergangenen Monat informierte die 29-Jährige ihre Community über die Notwendigkeit dieses Eingriffs. Auslöser seien starke Schmerzen gewesen, die von einem tastbaren Knubbel in der Achsel bis in die Brust ausstrahlen. Dazu habe sie eine weitere auffällige Stelle am Hinterkopf entdeckt. Entscheidend ist nun die entnommene Gewebeprobe, die klären soll, ob hinter den Veränderungen etwas Harmloses steckt oder weiterer Handlungsbedarf besteht. Leyla sprach offen über ihre Sorgen und machte klar, dass sie nun auf schnelle Antworten hofft: "Ich hoffe einfach, dass alles gut ist und ich danach keine Schmerzen mehr habe und dass auf jeden Fall in erster Linie auch nichts Schlimmes ist."

Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, Influencerin

Instagram / leylaheiter Leyla Heiter nach ihrer Operation im Krankenhaus, Februar 2026

Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, September 2025