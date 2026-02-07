Darauf freut sich Ariel nach dem Dschungelcamp-Aus besonders

Gestern Abend war es offiziell: Ariels Zeit im Dschungelcamp ist vorbei. Die Reality-TV-Bekanntheit erhielt die wenigsten Anrufe von den Zuschauern und wurde somit aus dem Camp gekickt. In einer Pressekonferenz im Beisein von Promiflash verrät Ariel nun, was ihre ersten Schritte nach der Zeit im Busch sind. Natürlich freut sie sich auf einen ganz besonderen Menschen: "Ich möchte natürlich als Erstes meine Tochter anrufen und fragen, wie es ihr geht."

Das Telefonat mit der kleinen Ileyna steht selbstverständlich ganz oben auf der Liste. Das Kleinkind konnte ohne Erlaubnis von Papa Giuliano Lorenzo Hediger nämlich nicht nach Australien mitkommen und wurde daher in der Heimat in der Schweiz betreut. Nach dem wichtigen Gespräch hat Ariel noch weitere Pläne. Sie schildert im Beisein von Promiflash: "Dann etwas essen und wenn ich das getan habe, dann wäre eine Badewanne mal ziemlich nötig."

Die Lebensmittelversorgung im Camp war für alle Camper nicht leicht – doch Ariel hatte es scheinbar besonders stark mit dem Hunger zu tun. "Ich habe alle Reste von den Mitcampern gegessen, die nicht mehr aufgegessen haben und auf nichts verzichtet, egal was kam, ich habe alles gegessen", erinnert sie sich. Daher möchte sie sich nun leckeres Essen gönnen: "Am meisten freue ich mich auf Spaghetti Bolognese mit einer kalten Cola und ein geiles Dessert mit Erdbeeren oder so."

RTL Ariel im Dschungelcamp 2026

RTL Ariel im Dschungelcamp 2026

RTL Ariel im Dschungelcamp, 2026