Kurz vor Finale: So geht es Ariel nach ihrem Dschungel-Exit

Kurz vor dem großen Showdown ist es passiert: Ariel musste das Dschungelcamp verlassen, nur zwei Tage vor dem Finale. Bei einer Pressekonferenz in Anwesenheit von Promiflash gibt der Reality-TV-Star einen ehrlichen Einblick in die Gefühlslage. "Mir geht es ganz okay", sagt Ariel auf die Frage nach ihrem Zustand. Frustration klingt dennoch deutlich durch: "Ich bin tatsächlich enttäuscht. Erleichtert würde ich jetzt nicht sagen, weil es wären noch zwei Tage gewesen, darum sehr enttäuscht."

Ariel machte im Camp zu jedem Zeitpunkt deutlich, dass es für sie nur ein Ziel gibt: die Krone. Von versöhnlichen Motti wie "Dabei sein ist alles" hält die 22-Jährige nur wenig. Nun, da sie ihr Ziel verfehlt hat, zeigt sie sich von ihrer nachdenklichen Seite. "Ich kann es nicht sagen, woran es gelegen hat. Vielleicht war ich den Leuten doch zu laut. Vielleicht haben die irgendwann gedacht: 'Oh Mann, jetzt nervt es immer mit demselben Thema'", überlegt sie in Anwesenheit von Promiflash.

Ariel fiel im Camp nämlich durch eins besonders auf: ihre verbalen Attacken gegen alles und jeden, aber insbesondere gegen Gil Ofarim (43). In beinahe jeder Folge stichelte sie auf ein Neues gegen den Musiker und ließ ihn seine Vergangenheit nicht vergessen. Für viele Fans war das wohl zu viel des Guten – im Netz feiern Zuschauer den Exit der Camp-Krawallbürste. "Ich öffne gleich einen Sekt", heißt es in einem Kommentar auf Instagram.

RTL Ariel im Dschungelcamp 2026

