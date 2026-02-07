Leblos in einem Teich: Lil Jons Sohn wurde tot aufgefunden

Eine erschütternde Nachricht aus Georgia: Nathan Murray Smith, der als DJ Young Slade bekannte Sohn von Lil Jon, wurde tot aufgefunden. Einsatzkräfte entdeckten den 27-Jährigen am Freitag leblos in einem Teich im Mayfield Park in Milton, knapp 50 Kilometer nördlich von Atlanta. Taucher des Cherokee County Fire Department bargen den Körper gegen 12 Uhr Ortszeit. Die Polizei von Milton teilte auf Facebook mit, dass es keine Hinweise auf Fremdverschulden gebe. Nathan war seit Dienstagmorgen vermisst worden, nachdem er unter ungewöhnlichen Umständen sein Zuhause verlassen hatte. Die Suche lief tagelang, Freunde, Familie und Fans bangten gemeinsam.

Lil Jon reagiert mit einem bewegenden Statement. Gegenüber dem Magazin People sagt der Rapper: "Ich bin zutiefst erschüttert über den tragischen Verlust unseres Sohnes Nathan Smith. Seine Mutter und ich sind am Boden zerstört." Er beschreibt Nathan als außergewöhnlich talentiert, fürsorglich und leidenschaftlich. Auf Instagram schreibt er außerdem: "Nathan war der freundlichste Mensch, dem man je begegnen konnte." Die Familie betont, wie sehr sie ihn liebte und wie stolz sie auf ihn war. Ein Sprecher bittet die Öffentlichkeit um Rücksicht und Privatsphäre, während Angehörige und Freunde trauern und diese Tragödie begreifen.

Laut der Polizei war Nathan am vergangenen Dienstag um sechs Uhr morgens aus seinem Wohngebiet verschwunden. Er sei einfach aus seinem Haus gerannt – ohne Handy und nur zu Fuß unterwegs. An die Öffentlichkeit gewandt, warnten die Behörden, Nathan könne desorientiert sein und dringend Hilfe benötigen. Nun, nur wenige Tage später, findet die groß angelegte Suchaktion ein trauriges Ende. Zu den weiteren Umständen von Nathans Tod ist bislang noch nichts bekannt.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Lil Jon und Nathan Smith bei einer Gala in Brooklyn, 2018

Getty Images Lil Jon, Nicole Smith und Nathan Smith

Imago Lil Jon mit seinem Sohn Nathan Smith im September 2010 in Los Angeles