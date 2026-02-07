Gils Ofarims Anwalt verrät: Rechtliche Schritte gegen Ariel?

Ariel hatte es sich im Dschungelcamp augenscheinlich zur Aufgabe gemacht, Gil Ofarim (43) für seine vergangenen Skandale zur Rechenschaft zu ziehen. Tagtäglich stellte die Reality-TV-Bekanntheit den Sänger zur Rede und konfrontierte ihn mit harten Vorwürfen. Auch ihre Wortwahl hatte dabei eine gewisse Härte – so nannte sie den Songwriter einen "Lügner" und "Verbrecher". Nun ist sie aus dem Camp rausgeflogen und in die Zivilisation zurückgekehrt. Erwartet Ariel nun juristischer Ärger mit ihrem ewigen Kontrahenten Gil?

Zu dieser brennenden Frage hat sich Gils Anwalt Dr. Alexander Stevens gegenüber Kukksi geäußert. "Inwiefern Herr Ofarim selbst gegen all diejenigen juristisch vorgehen möchte, die sich genau dessen schuldig machen, für das sie Gil Ofarim präjudizieren: mit großem moralischen Selbstbewusstsein eine falsche Tatsachenbehauptung in die Welt zu setzen und damit einen Menschen beschädigen, muss Herr Ofarim selbst entscheiden", gibt dieser zu bedenken. Ausgeschlossen sind rechtliche Schritte wohl nicht – eine endgültige Antwort auf diese Frage wird es allerdings nicht geben, bis auch Gil das Camp verlassen muss.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Gils Anwalt zum Geschehen im Camp zu Wort meldet. Der Musiker hatte immer wieder behauptet, wegen einer Verschwiegenheitserklärung zum Stillschweigen verpflichtet zu sein. Das klärte Alexander auf – statt einer Verschwiegenheitserklärung handele es sich um eine Unterlassungserklärung. Dennoch habe man ihm im Dschungel aus juristischer Sicht zum Schweigen geraten. "Gil Ofarim hat von seinen Anwälten in weiser Voraussicht einen Maulkorb verpasst bekommen", bekräftigte sein Anwalt bei Instagram.

