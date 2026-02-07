Bei "Let's Dance" ist sie raus: Christina Hänni packt aus

Christina Hänni (35) meldet sich zu ihrem überraschenden Let's Dance-Aus und spricht Klartext: Die Profitänzerin, die seit 2017 zu den Stammgesichtern der RTL-Show zählt, wird in der am 27. Februar startenden 19. Staffel nicht auf dem Parkett stehen. In ihrem Podcast "Don't worry, be Hänni" erklärte Christina gemeinsam mit Ehemann Luca Hänni (31), dass sie bereits seit Mitte Dezember wusste, dass sie dieses Jahr nicht dabei sein wird. Einen konkreten Grund habe es nicht gegeben, sagte sie – und machte unmissverständlich klar, dass es weder Streit noch Drama mit der Produktion gebe.

Im Podcast räumte die Tänzerin mit Gerüchten auf. "Es ist einfach so, dass ich dieses Mal nicht dabei bin – ohne Grund, ohne irgendwas Bestimmtes", betonte Christina. Auf die immer wiederkehrende Frage, ob sie nicht wissen wolle, warum sie fehlen werde, antwortete sie nüchtern: Eine Begründung würde nichts ändern. Wichtig sei ihr ein gesunder Umgang mit der Entscheidung. Statt über verpasste Chancen zu grübeln, richtet sie den Blick nach vorn. "Kein böses Blut […] Kein Streit, kein Drama, keine bösen Worte", unterstrich sie mit Blick auf "Let’s Dance".

Auch RTL stellte gegenüber der Schweizer Zeitung Blick klar, dass die Let's Dance-Familie groß geworden sei und nicht jedes Jahr alle Profis mitmachen könnten. Von einem endgültigen Aus könne keine Rede sein. Die Auswahl hänge auch davon ab, welche Prominenten in der jeweiligen Staffel an den Start gehen – und dieses Jahr müsse es schlicht "insgesamt passen". Dennoch sind die Fans enttäuscht: Kommentare wie "So ein Sonnenschein", "Sehr traurig" und "Schade" sammelten sich unter dem Instagram-Clip, in dem Christina ihr Fernbleiben in dieser Staffel verkündete.

Instagram / christina.haenni Christina Hänni macht ein Selfie

IMAGO / Bildagentur Monn Christina und Luca Hänni, April 2023

Instagram / christina.haenni Christina Hänni, Tänzerin