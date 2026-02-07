Ariel ist sicher: Gil verfolgt im Dschungelcamp eine Taktik

Ariel ist raus – seit dem gestrigen Abend gehört die Reality-TV-Bekanntheit nicht mehr zum Dschungelcamp-Aufgebot. Direkt nach ihrem Exit trat sie bei einer Pressekonferenz auf und legte in Anwesenheit von Promiflash nach: Aus ihrer Sicht verfolgt Gil Ofarim (43) im Camp eine klare Strategie. "Er hat auf jeden Fall eine bestimmte Taktik gehabt, um da sein Image zu retten, und anscheinend gelingt ihm das ja auch ganz gut, sonst wäre er ja nicht mehr drin", betont Ariel.

Ariel äußert sich auch zum Zoff mit Gil innerhalb des Camps. Immer wieder suchte sie die Konfrontation mit dem Sänger, bis die Fronten schließlich sehr verhärtet waren. Eine Entschuldigung erwartet die Prominent getrennt-Bekanntheit daher nicht. "Mir hat er nichts getan. Aber ich hätte mir gewünscht, dass er mal eine Entschuldigung ausspricht, so einfach von sich aus – eine ehrliche Entschuldigung, was er in der Vergangenheit einfach getan hat", gibt sie zu bedenken und fügt kritisch hinzu: "Aber leider hat er dazu nichts gesagt."

Was Ariel wohl nicht mitbekommen hat: Kurz vor ihrem Exit brach Gil tatsächlich doch sein Schweigen zu dem Vorfall im Leipziger Hotel im Jahr 2021. Im Gespräch mit Simone Ballack (49) legte er nahe, dass das Videomaterial aus dem Hotel, das seine Story ins Wanken brachte, nicht die ganze Wahrheit zeige. "Es wurde nachgewiesen, dass das Band nicht das Originalband ist. Es wurde nachgewiesen, dass Sekunden vom Band gefehlt haben. Das Video, das im Umlauf ist, ist nicht das Original", stellte er klar.

RTL, RTL Ariel, Gil Ofarim

RTL Gil Ofarim, Dschungelcamp 2026

RTL Ariel im Dschungelcamp 2026