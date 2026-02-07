Ende der Baller League: MontanaBlack ist schwer enttäuscht

Die Baller League wird in Deutschland nicht fortgesetzt. Bei den Team-Chefs, die aus ehemaligen Fußballern und Content Creatorn bestehen, ist die Enttäuschung groß. MontanaBlack (37) stand als Team-Head hinter der Mannschaft Gönrgy Allstars. Das Ende der Baller League ist für ihn schwer zu begreifen. "Es ist sehr enttäuschend, so viel kann ich sagen, und es tut mir weh, weil ihr wisst, ich war bei der Baller League mit dem Herzen dabei", meint der Streamer laut Bild in einem Social-Media-Statement. Zu den Details der Abschaffung könne er derzeit aber nicht viel sagen: "Gerade habe ich eigentlich nicht viel zu sagen, außer, dass das einfach scheiße ist."

Damit ist Monte nicht allein. Durch die Statements der Team-Manager zieht sich vor allem ein roter Faden: Offenbar erfuhren die Teams erst ganz zum Schluss von dem Ende der Baller League in Deutschland. Der Creator GamerBrother führt zusammen mit dem Influencer-Duo TisiSchubech die Mannschaft VFR Zimbos und findet deutliche Worte. "Was da im Hintergrund passiert ist und wie mit Existenzen gespielt worden ist, ist unter aller Sau", schrieb er in einem Instagram-Post. Live auf Twitch ließ GamerBrother seiner Wut dann noch einmal richtig freien Lauf. Er und auch andere Teams hätten schon viel für die neue Saison vorbereitet – alles davon war letztlich umsonst: "Ich habe eine Verantwortung gegenüber meinem Mediateam, ich habe eine Verantwortung gegenüber unseren Spielern, ich habe eine Verantwortung gegenüber unserem Trainer, gegenüber Leuten, die sich uns verpflichtet haben und teilweise ihre Jobs gekündigt haben und umgezogen sind für unser Projekt."

Die Verantwortlichen der Baller League halten sich derweil mit Erklärungen zurück. Gegenüber Bild hieß es nur: "Der [deutsche] Markt hat aktuell nicht die Größe und die strukturellen Bedingungen, um unsere langfristigen Ziele zu unterstützen." Man wolle Deutschland aber nicht ganz aufgeben, sich aber vorerst auf die USA und Großbritannien konzentrieren. Ein Grund für das Ende der Hallenfußballliga könnte die Konkurrenz sein. Es gibt zusätzlich mit der Icon League und der Kings League noch vergleichbare Ligen. Das ändert aber nichts an der Enttäuschung der Teams. GamerBrothers Kollegen von TisiSchubech sprechen im Netz das aus, was sich sicher viele denken: "Das Statement der Baller League können und wollen wir nicht akzeptieren." Hier ist das letzte Wort offenbar noch nicht gesprochen.

ActionPress / Panama Pictures MontanaBlack während der Baller League 2024

Imago Lukas Podolski nach dem Finalsieg von Streets United in der dritten Baller League Saison 2025

Instagram / gamerbr0ther GamerBrother, deutscher Content Creator

