Tränen um Winnie: Vogue Williams trauert um ihren Hund

Vogue Williams (40) hat in ihrem Podcast "Vogue and Amber" über einen Verlust gesprochen, der sie bis heute tief bewegt: den Tod ihres geliebten Hundes Winston, den sie liebevoll Winnie nannte. Die Moderatorin erzählte, dass sie sich im vergangenen Jahr "unfassbar traurig" gefühlt habe, als der Vierbeiner nach rund 14 gemeinsamen Jahren starb. Winston sei zu Hause im Familienhaus gestorben, während Vogue in der Nähe war und seine letzten Momente miterlebte. Im Gespräch mit ihrer Schwester Amber Wilson sagte sie, es habe sich angefühlt, als wäre ihr Herz gebrochen: Vogue fragte sich, wie sie diesen Schmerz jemals überwinden solle.

Schon zuvor hatte Vogue in ihrem anderen Podcast "My Therapist Ghosted Me" ausführlich über Winnies letzte Tage gesprochen. Dort schilderte sie, dass Winston gegen Ende seines Lebens immer wieder krank gewesen sei und sie fest damit gerechnet habe, ihn zum Tierarzt bringen und einschläfern lassen zu müssen. Stattdessen sei der Hund eines Morgens einfach im Flur vor der Haustür eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht.

In einem emotionalen Posting in den sozialen Medien nannte Vogue den Hund "einen in einer Million" und erzählte, wie sehr Winston sie durch zahlreiche Veränderungen in ihrem Leben begleitet habe. Der Vierbeiner sei immer für sie da gewesen und habe einen festen Platz in ihrer Familie gehabt. Die dreifache Mutter schrieb von "gebrochenen Herzen" und machte deutlich, dass ihr die Stärke ihrer Bindung zu Winnie selbst im Moment des Abschieds noch einmal bewusst geworden sei.

Instagram / voguewilliams Spencer Matthews und Vogue Williams mit ihrem Hund Winnie

Instagram / voguewilliams Vogue Williams und Spencer Matthews mit ihren Kids

Instagram / voguewilliams Winnie, Hund von Vogue Williams