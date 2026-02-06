Emotional: Dschungel-Stars erhalten Briefe ihrer Liebsten

Im Dschungelcamp erlebten die Kandidaten am Abend einen besonders emotionalen Moment: Die Briefe ihrer Liebsten erreichten die Stars und sorgten für Freudentränen, aber auch Sehnsucht. Hubert Fella (58) hatte die ehrenvolle Aufgabe, die Post im Dschungeltelefon abzuholen und an die anderen zu verteilen. Um das Feuer versammelt, hörten die Teilnehmer die Worte ihrer Familien und Freunde, wobei schon vor dem Vorlesen die Dämme bei vielen zu brechen begannen. Besonders gerührt zeigte sich Hubert, als Simone Ballack (49) einen Brief von Patrick, seiner Dschungelbegleitung, für ihn vorlas. "Wir sind alle unglaublich stolz auf dich. Es ist schön, wie du dich im Dschungel zeigst", hieß es darin. Der 58-Jährige meinte daraufhin: "Das ist Balsam für die Seele." Zusätzlich erreichte ihn ein liebevoller Brief von seinem Partner Matthias Mangiapane (42).

Während Samira Yavuz (32) ihren Brief vorgelesen bekam, konnte sie ihre Tränen kaum zurückhalten. "Das, was wir bisher von dir gesehen haben, hat uns voll beeindruckt. Wir wünschen dir von Herzen die Krone", hieß es darin, verfasst von ihren Kindern und ihrer restlichen Familie. Auch Gil Ofarim (43) und Simone zeigten sich von ihren Briefen bewegt. Gils Frau schrieb: "Du machst das großartig, und wir haben den größten Respekt, wie du mit den schwierigen Situationen umgehst", und versprach sehnlichst, ihn bald wieder in die Arme zu schließen. In Simones Brief stand: "Du bist freundlich, stark und tough, ohne hart zu sein. Und mutig genug, verletzlich zu bleiben. Du hast Dinge getragen, an denen viele zerbrochen wären." Die ehemalige Spielerfrau zeigte sich für die liebevollen Worte dankbar und erklärte, wie selten sie es sich erlaubt, ihre Schwächen zu zeigen. "Manchmal kann man eben auch mal schwach sein."

Ariel hingegen bekam von ihrer Tante per Brief neben liebevollen Worten auch einen gut gemeinten Rat: "Deine Ehrlichkeit ist deine Stärke, wähle nur deine Worte mit Bedacht, damit sie genauso freundlich wie kraftvoll wirken." Das nahm sich die TV-Bekanntheit sichtlich zu Herzen. Für Aufsehen sorgte auch Patrick Romers (30) Brief, den Simone vorlas. Seine Freundin Annelie Henze betonte: "Ich stehe bedingungslos hinter dir und kämpfe hier draußen wie eine Löwin für dich." Eine kleine Überraschung ließ sie am Ende anklingen: "P.S.: Ich hoffe, du erinnerst dich noch an meine Ringgröße." Ihre Anspielung auf einen Heiratsantrag brachte das Lager zum Schmunzeln und sorgte für neugierige Blicke. Die Dschungel-Stars erlebten an diesem Abend eine Welle der Gefühle und genossen die herzliche Verbindung zu ihren Liebsten, die ihnen trotz der Distanz zur Heimat eine große Stütze ist.

RTL Hubert Fella, Dschungelcamp 2026

RTL Ariel und Samira Yavuz, Dschungelcamp 2026

RTL Patrick Romer, Dschungelcamp 2026

