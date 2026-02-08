Großes Finale: Für Fans ist dieser Star der Dschungelkönig

Es ist so weit: Im großen Finale der 19. Staffel von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus kämpfen Samira Yavuz (32), Gil Ofarim (43) und Hubert Fella (58) um den Titel des Dschungelkönigs 2026. Während die drei Finalisten noch ein letztes Mal die Unterstützung ihrer Fans mobilisieren können, liefert eine Umfrage [Stand: 8. Februar, 19:00 Uhr] von Promiflash ein klares Ergebnis: Samira liegt mit deutlichem Abstand auf Platz eins und wird als Favoritin der Zuschauer gehandelt. Von insgesamt 4.078 Stimmen konnte die Influencerin 1.747 für sich gewinnen. Das sind umgerechnet 42,8 Prozent.

Doch Obacht: Hubert folgt knapp dahinter. Mit insgesamt 1.467 Stimmen, was umgerechnet 36 Prozent ausmacht, sichert sich der Hot oder Schrott – Die Allestester-Star laut den Lesern den zweiten Platz. Gil bildet in der Abstimmung das Schlusslicht und ergattert nur 864 Stimmen. Doch bei den Fans im Netz zeigt sich ein anderes Bild. Unter einem Beitrag von Promiflash häufen sich Kommentare zugunsten des Sängers. "In diesem Format hat Gil sich absolut gut geschlagen und ist mit jedem Einzelnen, der im Camp war, respektvoll umgegangen", schreibt ein User. Auch sein Einsatz bei den Prüfungen wird immer wieder hervorgehoben: "Hat sich jeder Herausforderung, die mit Prüfungen zu tun hatte, gestellt. Gil hat die Krone verdient."

Während Fans im Netz Gil feiern, zeigten sich Simone Ballack (49) und Patrick Romer (30) nach ihrem Dschungelcamp-Aus durchaus kritisch. Im Rahmen einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, ließ die ehemalige Spielerfrau durchblicken, dass ihr die Stimmungsschwankungen des Sängers im Camp missfielen. "Mir war das zu viel: Von zurückgezogen auf gute Laune, dann wieder irgendwie deprimiert und dann wieder gute Laune. Für mich war das teilweise showmäßig", urteilte Simone. Patrick ergänzte, dass er Gil anfangs noch in Schutz genommen habe, sein Eindruck sich jedoch wandelte. Er schilderte: "Er hat nie so richtig von sich was durchblicken lassen. Auch einen richtigen Deep Talk konnte man mit ihm nicht führen, weil er schon sehr darauf bedacht war, was er sagt und wann er es sagt und wie er sich dabei verhält." Letztlich habe er ein "komisches Bauchgefühl" entwickelt.

