Lutz van der Horst meint: "Bürgerkrieg, wenn Gil gewinnt"

Die Finalisten des diesjährigen Dschungelcamps stehen fest: Hubert Fella (58), Samira Yavuz (32) und Gil Ofarim (43) kämpfen um die heiß begehrte Krone. Besonders der Einzug von Gil, der unter anderem durch seine früheren Antisemitismusvorwürfe in der Kritik stand, sorgt für Diskussionen – auch in der Aftershowsendung "Die Stunde danach". ZDF-Star Lutz van der Horst (50) sprach dort Klartext: "Wenn Gil gewinnt, haben wir hier Bürgerkrieg. Der darf auf keinen Fall gewinnen. Das ist doch klar." Dennoch stellte er klar, dass er weder Anhänger noch Kritiker sei, und zeigte sich erstaunt über die wachsende Fangemeinde des Sängers.

Die Runde um Angela Finger-Erben (46) und Olivia Jones (56) suchte nach Antworten: Wie konnte Gil sich bis ins Finale vorkämpfen? Ex-Dschungelcamperin Lilly Becker (49) versuchte sich mit einer Deutung. Gil sei ruhig geblieben, auch bei Provokationen, habe in den Prüfungen stets geliefert und Durchhaltevermögen gezeigt. "Er hat alles richtig gemacht. Deswegen ist es schwierig, ihn zu kritisieren", erklärte sie in der Sendung. Auch wenn Gil vorab wegen seines Skandals um falsche Antisemitismusvorwürfe auf wenig Sympathien stieß, hat er sich durch seine Performance und Haltung im Dschungel für viele Zuschauer in einem neuen Licht präsentiert.

Lutz, der im TV oft als scharfer Beobachter auftritt, steht mit seiner Zuspitzung sinnbildlich für den Schlagabtausch zwischen Moral, Entertainment und Fanloyalität. Während im Camp die letzten Prüfungen zählen, verhandelt das Publikum draußen längst mehr als Sterne – es verhandelt Haltung, zweite Chancen und die Frage, wie viel Vergangenheit in einem TV-Wettbewerb mitschwingen darf. Der Musiker Gil, der sich in den letzten Jahren aus dem Rampenlicht zurückgezogen hatte, hat mit seiner kontroversen Figur zweifellos für die emotionalsten Debatten der diesjährigen Staffel gesorgt. Ob er am Ende siegreich sein wird, entscheidet sich am 8. Februar.

Anzeige Anzeige

RTL Gil Ofarim, Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

Mathis Wienand / Freier Fotograf / Getty Images Lutz van der Horst, Komiker

Anzeige Anzeige

RTL Gil Ofarim und Hubert Fella im Dschungelcamp 2026