Drama um die Blitzhochzeit: Katie Price äußert sich erstmals

Katie Price (47) hat sich erstmals zu ihrer Blitzhochzeit mit Lee Andrews geäußert – und das mit klaren Worten in einem neuen YouTube-Video. Die Reality-Bekanntheit reiste am Wochenende nach Dubai, um ihren Mann zu besuchen, mit dem sie erst vor wenigen Wochen nach einem rasanten Kennenlernen den Bund fürs Leben schloss. Trotz öffentlicher Warnungen von Ex-Partnerinnen des Geschäftsmanns und besorgter Stimmen aus ihrem Umfeld machte Katie in ihrem Clip unmissverständlich klar, dass sie zu ihrer Entscheidung steht. "Ich bin eine erwachsene Frau. Ich werde dieses Jahr 48. Ich bin nicht dumm, ich weiß, was ich tue", erklärte sie und betonte, sie sei glücklich – und genau das zähle. Katie zeigte somit deutlich, dass sie ihr Glück nicht durch Gerüchte oder negative Berichterstattungen beeinflussen lassen möchte.

Ihr Partner Lee steht aktuell im Fokus der Berichterstattung. Ihm wird unter anderem eine bewegte Beziehungsgeschichte vorgeworfen. Zudem soll er kürzlich eine Haftstrafe in Dubai verbüßt haben. Auch Gerüchte über angeblich gefälschte Dokumente und finanzielle Unregelmäßigkeiten sind im Umlauf. Trotz der schwerwiegenden Anschuldigungen gegen ihn bleibt Katie unerschütterlich. Sie ließ durchblicken, dass außer ihr nur wenige die wahren Hintergründe kennen: "Am Ende des Tages weiß niemand so viel wie ich. Das meiste sind nur Pressespekulationen. Ich bin wirklich glücklich und das ist alles, was zählt", sagte sie. Lee selbst weist die schweren Vorwürfe entschieden zurück. Er betonte in einem Statement, es gebe keine Reisebeschränkung gegen ihn und keine Grundlage für angebliche Schulden. Zudem kündigte er eine gemeinsame Flitterwochenreise mit Katie an.

Während andere über sie reden, versucht die fünffache Mutter in ihrem Video, eine andere Seite ihres Alltags zu zeigen. Katie spricht offen darüber, wie sehr sie in den vergangenen Jahren durch Therapie an sich gearbeitet hat. "Ich habe viel gelernt, durch Therapie und dadurch, mich selbst zu lieben", erklärte sie im Video. Die Reality-Ikone zeigt sich seit Wochen schwer verliebt, nennt Lee auf Instagram ihren Ehemann und teilt Botschaften wie: "Wenn ihr sehen würdet, wie er mich privat behandelt, würdet ihr verstehen, warum ich so süchtig nach ihm bin." Auch wenn Freunde wie Kerry Katona (45) über die Geschwindigkeit dieser Liebesgeschichte besorgt wirken, scheint Katie entschlossen, ihren eigenen Weg zu gehen und auf ihr eigenes Glück zu setzen.

Anzeige Anzeige

Instagram / wesleeandrews Katie Price und Lee Andrews

Anzeige Anzeige

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und ihr Ehemann Lee