Verdacht auf Bruch: Trainer gibt ein Update zu Lindsey Vonn

Lindsey Vonn (41) hat bei der Olympia-Abfahrt in Italien einen schweren Sturz erlitten. Bereits in einer der ersten Kurven verlor die US-amerikanische Ski-Ikone die Kontrolle, nachdem sie an einer Bodenwelle ins Wanken geraten war. Sie blieb mit ihrem rechten Arm an einem Tor hängen und stürzte in einer verdrehten Position auf die Piste. Laut US-Speed-Trainer Alex Hödlmoser bestehe der Verdacht auf einen Unterschenkelbruch, wie er im SRF berichtet: "Wir haben noch sehr wenige Informationen. Anscheinend sollte es ein Bruch sein im Unterschenkel."

Nach ihrer dramatischen Verletzung sind die restlichen Mannschaftskolleginnen und -kollegen des US-Teams von gemischten Gefühlen geprägt. Während der Triumph von Breezy Johnson, die Gold in der Abfahrt holte, für Freude sorgt, stehen Sorgen um Lindsey im Raum. Alex berichtete, dass die Ikone des amerikanischen Skisports weiter untersucht werde, konkrete Details über den gesundheitlichen Zustand jedoch noch nicht vorliegen. Der Trainer selbst hatte bisher keine Möglichkeit, direkt mit Lindsey zu sprechen, um weitere Informationen aus erster Hand zu erhalten.

Auch Lindseys Schwester Karin Kildow meldete sich bereits zu Wort und schilderte ihre Eindrücke gegenüber NBC: "Das war definitiv das Letzte, was wir sehen wollten. Es ging alles sehr schnell. In so einem Moment hofft man einfach nur, dass sie okay ist. Es war beängstigend, denn wenn man sieht, wie die Tragen herausgebracht werden, ist das kein gutes Zeichen." Karin betonte, dass Lindsey von ihrem Team und ihrem Vater Alan unterstützt wurde. "Sie hat alles gegeben, deshalb ist es wirklich schwer, das mit anzusehen. Ich glaube, sie wird gerade untersucht, das ist das Einzige, was wir bisher gehört haben", berichtete sie weiter.

Getty Images Lindsey Vonn, Olympische Winterspiele 2026

Getty Images Lindsey Vonn bei der Streckenbesichtigung in Crans-Montana

