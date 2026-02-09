Das sagen Realitystars zu Gil Ofarims Sieg im Dschungelcamp

Gil Ofarim (43) wurde im Finale von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" zum Dschungelkönig 2026 gekürt. Doch der Sieg des Sängers sorgt für mächtig Aufregung. Unter dem Post der Sendung zum Sieger auf Instagram brachten zahlreiche Realitystars ihre Empörung zum Ausdruck. So schrieb Tara Tabitha (32): "Wer hat dafür sein Geld ausgegeben?", während Linda Braunberger (25) die Krönung schlicht als "Katastrophe" bezeichnete. Walentina Doronina (25) ging noch weiter und kritisierte: "Täter werden geschützt und unterstützt." Es gibt jedoch auch Prominente, die Gils Leistung im Dschungel anerkennen. Julia Römmelt (31) lobte ihn für den Durchhaltewillen, und Ex-Dschungelkönigin Lilly Becker (49) gratulierte ihm ebenfalls zum Titel.

Die Kontroverse beginnt vor dem Hintergrund eines bewegten Camp-Aufenthalts, bei dem Gil sowohl körperliche als auch emotionale Herausforderungen zu bewältigen hatte. Unterstützende Stimmen wie Daymian Weiß, der simpel "Gilwonnen" kommentierte, und Jennifer Frankhauser (33), die zugab, überrascht zu sein, aber dennoch gratulierte, scheinen dem Sänger Respekt für seine Leistung im Dschungel zu zollen. Dennoch bleibt die Stimmung durch die lautstark geäußerte Kritik aufgewühlter Weggefährten und Kollegen getrübt – die Argumente der Kritiker und Befürworter prallen hart aufeinander.

Gil ist seit den 1990er Jahren als Sänger bekannt, zuvor war er als Teenie-Star berühmt geworden. Die Aufmerksamkeit, die seine Krönung nun erlangt, dürfte ihn kaum überraschen, denn bereits vor seiner Teilnahme an der Show war sein Leben immer wieder ein Thema in den Medien. Auch die Zuschauer äußerten sich gespalten über seinen Triumph. Während einige seine Transformation im Camp bejubeln, werfen Kritiker ihm vor, die Sympathien der Zuschauer erschlichen zu haben. Gils Sieg bleibt somit ein weiteres Kapitel in einer Karriere, die nicht nur von musikalischen Erfolgen, sondern auch von Polarisierung begleitet wurde.

RTL Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026

