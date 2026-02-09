Trennungsgerüchte um Cardi B und Stefon nach dem Super Bowl

Cardi B (33) und Stefon Diggs sorgen nach dem Super Bowl für Gesprächsstoff – und zwar nicht wegen Touchdowns. Am Sonntag in Santa Clara geriet die Rapperin vor dem Kickoff ins Rampenlicht, als ein ESPN-Reporter sie um eine "inspirierende Botschaft an Stefon" bat. Cardi grinste, legte eine kurze Pause ein und sagte nur: "Viel Glück", bevor sie weiterging. Mehr nicht, kein Zusatz, kein Lächeln hinterher. Während Stefon mit den New England Patriots im Levi’s Stadium auf die Seattle Seahawks traf, kochte im Netz sofort die Gerüchteküche hoch. Der Zeitpunkt? Direkt vor dem Spiel. Die Begleitung? Cardi war vor Ort, doch die Szene ließ Fans rätseln, ob zwischen den beiden mehr los ist, als man von außen sieht.

Auf X überschlugen sich die Kommentare: "Ooooo er hat Ärger??", schrieb ein Nutzer. "Das gibt mir Streit-Vibes lol", legte ein anderer nach. Einige sahen die Mimik, andere den abrupten Abgang – und deuteten beides als frostiges Signal. Es gab aber auch Stimmen, die die Situation entschärften: Vielleicht habe Cardi die Frage einfach genervt, vielleicht sei sie in Eile gewesen oder habe den Reporter nicht gemocht. Fakt ist: Trotz aller Spekulationen war sie im Stadion, während die Patriots am Ende 27:31 gegen die Seahawks verloren. In der Halbzeit legte sie zudem einen Überraschungsauftritt an der Seite von Bad Bunny hin – auf der Bühne versammelt mit Stars wie Jessica Alba (44), Lady Gaga (39), Pedro Pascal (50) und Alix Earle (25). Brisant: Kurz vor dem großen Spiel kursierten Berichte, Cardi investiere über eine Million Dollar in eine Super-Bowl-Woche mit rund 100 Gästen, privat gecharterten Jets, einer Suite im Stadion und einer exklusiven Afterparty in Santa Clara. Gleichzeitig heizte Stefon selbst die Gerüchte um eine Verlobung an. Auf die Frage eines Reporters, ob Cardi "ihren Ring" bekomme, konterte er lachend: "Es steht auf der Agenda, vielleicht. Oder? Ich muss meinen zuerst holen."

Abseits des Spielfelds wirkt die Verbindung zwischen der "Bodak Yellow"-Ikone und dem Wide Receiver längst eingespielt. Seit dem vergangenen Jahr wurden beide öfter gemeinsam gesichtet, vom Knicks-Courtside bis zur Yacht, und im Herbst sprachen sie offen darüber, wie sehr sie sich gegenseitig in ihren Karrieren antreiben. Cardi schwärmte in Interviews, sie fühle sich "stark" und "unterstützt", während sie Musik mache und zugleich eine Familie großziehe. Im November kam ein Baby dazu, für beide ein neuer Ankerpunkt im Alltag. Freunde berichten, dass Cardi bei großen Momenten auf Pomp setzt, aber privat auf Nähe und Verlässlichkeit achtet. Stefon wiederum hat aus früheren Stationen bei den Vikings, Bills, Texans und nun den Patriots gelernt, wie wichtig ein Rückhalt außerhalb des Stadions ist. Wenn die Öffentlichkeit jetzt jede Miene auf die Goldwaage legt, erinnern Bekannte daran, dass die zwei ihren Rhythmus gefunden haben: laut auf der Bühne, leise im Hintergrund – und in großen Nächten doch Seite an Seite.

Getty Images Cardi B und Stefon Diggs, Mai 2025

Getty Images Stefon Diggs und Cardi B, Mai 2025

Instagram / iamcardib Cardi B mit ihrer Tochter Blossom Belle, Juni 2025