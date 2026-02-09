Chris Brown lästert über Bad Bunnys Super-Bowl-Halbzeitshow

Chris Brown (36) hat sich auf Instagram über Bad Bunnys (31) Super-Bowl-Halbzeitshow geäußert. In seiner Story schrieb der Sänger lediglich: "Ich denke, es ist sicher zu sagen ... sie brauchen mich", begleitet von einem Zwinker-Emoji. Diese knappe Bemerkung veröffentlichte er kurz nach dem energiegeladenen Auftritt des puerto-ricanischen Superstars. Auf der Bühne feierte Bad Bunny seine Heimat mit Hits wie "Monaco", "Yo Perreo Sola" und "Tití Me Preguntó", während Stars wie Cardi B (33), Pedro Pascal (50) und Karol G im Publikum mit ihm tanzten. Auch musikalische Gäste wie Lady Gaga (39), Bruno Mars (40) und Ricky Martin (54) sorgten für Überraschungen.

Der Auftritt, der ganz im Zeichen der puerto-ricanischen Kultur stand, zeigte traditionelle Tänze, typische Spiele und einheimische Speisen. Der Grammy-prämierte Künstler Bad Bunny hatte bereits im Vorfeld für seine kritischen Statements zur US-Politik und Einwanderung Schlagzeilen gemacht. Trotz der Begeisterung vieler Zuschauer stieß seine Show auch auf einige empörte Stimmen, da sie diesmal vollständig auf Spanisch präsentiert wurde. Chris Brown, der bisher noch nie bei einer Halbzeitshow des Super Bowls aufgetreten ist, könnte mit seiner Bemerkung eine Spitze gegen die Entscheidung der Veranstalter gesetzt haben.

Der Sänger selbst ist nicht unumstritten. Die Karriere des Musikers ist geprägt von verschiedenen juristischen Problemen, darunter seine Gewaltvorfälle gegen Frauen. So wurde er 2009 nach einem Vorfall mit Rihanna (37) verurteilt und auch in späteren Jahren sorgten Angriffe, Gerichtsprozesse und restriktive Maßnahmen gegen ihn immer wieder für Aufsehen. Seine kontroverse Vergangenheit und sein impulsives Auftreten haben mehrfach zu scharfen Diskussionen geführt. Zuletzt war er 2023 in einen handfesten Streit verwickelt, aus dem eine Klage eines Musikproduzenten resultierte. Somit ist es fraglich, ob Chris Brown überhaupt eine Chance bekäme, eine Halbzeitshow spielen zu können.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Chris Brown und Bad Bunny

Anzeige Anzeige

Getty Images Bad Bunny tritt in der Apple Music Halftime Show beim Super Bowl LX im Levi’s Stadium auf, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Auftritt von Bad Bunny und Lady Gaga bei der Apple Music Super Bowl LX Halftime Show in Santa Clara, Februar 2026