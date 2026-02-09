Wendy Williams trauert um ihren geliebten Vater Thomas (94)

Wendy Williams (61) muss einen schweren Verlust verkraften: Ihr Vater Thomas Williams Senior ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Die traurige Nachricht wurde nicht von der Moderatorin selbst, sondern von ihrer Nichte Alex Finne öffentlich gemacht, die am Sonntag auf Instagram eine emotionale Videomontage mit Familienaufnahmen teilte. Unterlegt war der Clip mit dem Stevie-Wonder-Song "As", dazu schrieb Alex: "Mit unglaublich schwerem Herzen teile ich mit, dass mein Großvater Thomas D. Williams nach 94 Jahren außergewöhnlicher Liebe, Stärke, Brillanz und Weisheit gestorben ist." Ob Wendy in den letzten Tagen an seiner Seite sein konnte, während sie weiter unter einer umstrittenen Vormundschaft steht, ist bislang nicht bekannt.

In ihrem langen Abschiedstext erinnerte Alex ihren "Papa", wie sie ihn nennt, an vielen Stellen als klugen, zugewandten Menschen. Sie nannte ihn "einen Mann großen Intellekts – einen Autor, Pädagogen und Bewahrer historischer Fakten" und schrieb, er habe sein Wissen und seine Fürsorge sowohl in die Familie als auch in die Gemeinschaft "hineingegossen". "Ich vermisse ihn unheimlich. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos, aber ich liebe dich endlos, Papa", so die Enkelin weiter. Fotos zeigen, wie Thomas noch im Februar vergangenen Jahres gemeinsam mit Wendy und ihrem Sohn Kevin in Miami seinen Geburtstag feierte. Der Tod des Familienoberhaupts trifft die frühere Moderatorin wenige Jahre nach dem Verlust ihrer Mutter Shirley, die bereits 2020 im Alter von 85 Jahren starb.

Für Wendy ist der Abschied von ihrem Vater eng mit ihrer komplizierten Lebenssituation verknüpft. Seit 2022 steht sie unter einer gerichtlich angeordneten Vormundschaft, lebt in einer betreuten Einrichtung in New York und beklagte in Interviews, sie brauche für Reisen zu ihrer Familie besondere Genehmigungen. Öffentlich schilderte die Moderatorin, wie sehr sie darunter leide, in einer sogenannten "Memory Unit" für Gedächtnispatienten untergebracht zu sein und sich im Alltag eingeschränkt zu fühlen. Gleichzeitig kämpft sie mit ihrem Anwalt Joe Tacopina darum, die Vormundschaft aufheben zu lassen, nachdem ein Gutachten die Diagnose einer frontotemporalen Demenz infrage gestellt haben soll. Während der juristische Streit weiterläuft, bleibt der familiäre Halt für Wendy ein zentraler Anker – umso härter wiegt nun der Verlust ihres Vaters.

Instagram / alexcfinnie Wendy Williams mit ihrem Vater und ihrer Nichte

Instagram / alexcfinnie Wendy Williams Vater

Instagram / alexcfinnie Wendy Williams Eltern