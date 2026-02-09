Serena Williams wirbt beim Super Bowl für Abnehmmedikament

Serena Williams (44) hat beim Super Bowl 2026 in einem ergreifenden Werbespot für die Firma Ro ihre persönliche Reise zum Gewichtsverlust geteilt. Die 44-jährige Tennislegende spricht darin offen über die Schwierigkeiten, nach der Geburt ihrer zweiten Tochter Adira wieder zu ihrem Wohlfühlgewicht zurückzufinden. Mithilfe eines GLP-1-Medikaments, das sie seit 2024 einnimmt, hat Serena in einem Jahr 15 Kilogramm abgenommen. Im Clip zeigt sie, wie einfach die Bestellung des Medikaments per App funktioniert und enthüllt außerdem eine neue Tablettenform des Produkts, wie Daily Mail berichtet. So viel Aufmerksamkeit der Werbespot auch erhielt, blieb er nicht ohne Gegenwind – vor allem die Normalisierung von Abnehmmedikamenten stieß bei vielen Zuschauern auf Kritik.

Die mehrfach ausgezeichnete Sportlerin, die Mutter von zwei Kindern ist, erklärt im Werbespot, dass das Medikament nicht nur beim Gewichtsverlust hilft, sondern auch den Blutzuckerspiegel stabilisiert, die Cholesterinwerte senkt und den Druck auf ihre Kniegelenke reduziert hat. Nach eigenen Aussagen war sie frustriert, jahrelang alles richtig gemacht zu haben – Training, gesunde Ernährung – und dennoch keine Ergebnisse zu sehen. Als sie im Jahr 2024 nach dem Ende des Stillens medizinische Unterstützung suchte, erlebte sie eine vollkommene Veränderung. Ihr Mann, der Unternehmer Alexis Ohanian (42), ist nicht nur ein Unterstützer ihrer Reise, sondern auch im Vorstand der Firma Ro tätig.

Serenas jüngster Weg zu einem gesünderen Leben ist ein neues Kapitel in einer bereits bemerkenswerten Karriere. Trotz ihres Rücktritts vom Profisport bleibt sie aktiv, verbringt viel Zeit mit ihrer Familie und findet regelmäßig Muße beim Tennis oder Pilates. Sie betonte, wie wichtig es ihr sei, auch mental leicht und ausgeglichen zu sein. Ihre ältere Schwester Venus, die ebenfalls eine Tennisikone ist, hat sie wiederholt humorvoll zu einem Comeback auf dem Platz herausgefordert. Doch Serena scheint ihre neue Lebensphase in vollen Zügen zu genießen und bleibt ein Vorbild dafür, wie man persönliche und gesundheitliche Herausforderungen bewältigt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ex-Tennisprofi Serena Williams im September 2025 in Milan

Anzeige Anzeige

Instagram / serenawilliams Serena Williams und Alexis Ohanian mit ihren Töchtern Alexis Olympia Ohanian Jr. und Adira

Anzeige Anzeige

Instagram / serenawilliams Serena Williams, Juli 2025